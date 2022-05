Po kwietniu budżet państwa notuje nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł – poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W kwietniu 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 2 mld zł, tj. 4,3 proc. r/r i wyniosły ok. 48 mld zł - poinformowała Magdalena Rzeczkowska.

W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 168,1 mld zł i było wyższe o ok. 21 mld zł (tj. 14,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2021 r. - zaznaczyła.

Dochody z VAT były niższe o ok. 0,3 mld zł, tj. 1,3 proc. r/r i wyniosły ok. 20,6 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego były wyższe od dochodów z poprzedniego roku o ok. 0,3 mld zł tj. o 5,1 proc. i wyniosły ok. 6 mld zł - wskazała.

Z komentarza minister finansów wynika, że dochody z VAT w kwietniu br. były niższe o ok. 0,3 mld zł, tj. 1,3 proc. r/r i wyniosły ok. 20,6 mld zł (poziom porównywalny z poziomem z kwietnia 2021 r.).

"Niska dynamika dochodów z VAT jest częściowo wynikiem bazy, a częściowo odzwierciedla skutki wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 79,3 mld zł i było wyższe o ok. 9,6 mld zł (tj. 13,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2021 r." - wyjaśniła Rzeczkowska.

Według szefowej MF dochody z podatku akcyzowego w kwietniu br. były wyższe od dochodów w kwietniu poprzedniego roku o ok. 0,3 mld zł tj. o 5,1 proc. i wyniosły ok. 6 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 24,2 mld zł i było wyższe o ok. 2,8 mld zł (tj. 12,8 proc.) r/r.

Jak wskazała minister finansów, dochody budżetu państwa z PIT w kwietniu br. były wyższe o około 1,1 mld zł, tj. o 13,2 proc. r/r i wyniosły około 9,2 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-kwiecień 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 2,8 mld zł, tj. o 12,3 proc. r/r i wyniosły 25,3 mld zł.

Z kolei dochody budżetu państwa z CIT w kwietniu br. były wyższe o ok. 1,4 mld zł, tj. 33,2 proc. r/r i wyniosły ok. 5,8 mld zł. r. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 19,8 mld zł i było wyższe o ok. 5,2 mld zł (tj. 36 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2021 r. Podobnie jak w roku poprzednim termin rozliczenia rocznego został przesunięty na koniec czerwca br.

"Po kwietniu budżet notuje nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł" - stwierdziła minister finansów.

W okresie styczeń-marzec 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 120,1 mld zł, wydatki 120,4 mld zł, a deficyt w tamtym okresie wyniósł 0,3 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapisano, że wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł. Jednak według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tegoroczna ustawa budżetowa będzie nowelizowana.

