Budżet państwa. Reguła wydatkowa będzie zawieszona, ale rozsądnie

Rząd chce do końca czerwca zmienić ustawę o finansach publicznych tak, by możliwe było odejście od tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. Przyjęty kierunek zmian nie jest najgorszy – twierdzą ekonomiści, oceniający te pomysły.

Wytyczona ścieżka powrotu

Nie bez wad

– Kierunek nie jest najgorszy, chociaż przydałoby się trochę uzupełnień – potwierdza Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.Co uspokoiło ekonomistów? Po pierwsze, nie będziemy mieli do czynienia z automatycznym zawieszeniem reguły. Rządowa propozycja przewiduje bowiem dopisanie do ustawy o finansach publicznych artykułu wprowadzającego dodatkowy powód zastosowania tzw. klauzuli wyjścia. Już obecny kształt ustawy przewiduje, że reguły wydatkowej można nie stosować w kilku ściśle określonych przypadkach - np. w przypadku stanu klęski żywiołowej.Rząd jednak broni się przed stanem klęski żywiołowej rękami i nogami, dlatego dodał zapis, że reguła może być stosowana także w przypadku stanu epidemii.– Niestety nadal nie wprowadzano w Polsce stanu klęski żywiołowej, co stawia urzędników Ministerstwa Finansów pod ścianą. Przygotowując nowelizację budżetu, muszą oni bowiem wprowadzić szybkie zmiany w ustawie o finansach publicznych, aby móc zastosować tzw. klauzulę wyjścia, pozwalającą na zaplanowanie w nowelizacji budżetu wydatków większych niż limit wynikający z reguły wydatkowej – wyjaśnia Sławomir DudekNie jest to wprawdzie rozwiązanie idealne, ale akceptowalne. – Lepiej byłoby nic nie dopisywać i funkcjonować w istniejącym stanie prawnym – twierdzi Janusz Jankowiak.– Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych niestety rozszerza katalog zdarzeń pozwalających na stosowanie klauzuli wyjścia dla stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) także w dobie epidemii. To niespójne z analogicznym artykułem odnoszącym się do regułdługu publicznego... Klauzule wyjścia dla SRW powinny bazować na stanach konstytucyjnych – podkreśla pewna kolizje prawna Dudek.Drugim powodem ulgi ekonomistów stało się to, że owa tzw. klauzula wyjścia jest obwarowana warunkami – i nie zależy jedynie od kaprysu ministra finansów czy premiera. Reguła może być zawieszana, jeżeli wprowadzony zostanie jeden ze stanów określonych w ustawie o finansach publicznych (czyli - po spodziewanej nowelizacji - także z powodu stanu epidemii), a jednocześnie jeżeli prognozowany w projekcie budżetu bądź jego nowelizacji deficyt sektora finansów publicznych jest większy niż 3 proc. PKB, a prognozowany wzrost PKB - poniżej zera, czyli mamy do czynienia z recesją. A wygląda na to, że te warunki będą w tym roku spełnione.Po trzecie wreszcie, jasno określono ścieżkę powrotu do stosowania ostrożnościowej reguły. Resort finansów w ocenie skutków regulacji podaje, że gdyby koszty walki z epidemią choroby COVID-19 poniesione przez podmioty objęte SRW wyniosły w 2020 r. łącznie 100 mld zł, a powrót do pierwotnej ścieżki wydatków wyznaczonej przez regułę nastąpiłby w 2022 r., wówczas kwotę wydatków SRW w 2021 r. powiększono by o dodatkowe 50 mld zł, ale w 2022 r. nastąpiłby powrót do pierwotnej ścieżki SRW.– Co do samych warunków określających czas powrotu, to propozycja urzędników MF jest akceptowalna – przyznaje dr. Sławomir Dudek. - Czas powrotu jest wypadkową scenariuszy makroekonomicznych. Bezdyskusyjnie przesądzona jest w 2020 r. recesja. Ekonomiści proponują różne scenariusze co do jej głębokości, ale szczególnie ważne, jakie będzie odbicie w 2021 r... Większość prognoz rynkowych zakłada, że wzrost PKB w 2021 r. okaże się większy co do tempa niż spadek w 2020 r. Przy tym scenariuszu do reguły powrócimy w ciągu dwóch lat (czyli w 2022), bo średnie tempo z lat 20/21 będzie dodatnie.Ale np. Komisja Europejska prognozuje w tym roku recesję 4,3 proc., a odbicie w 2021 r. - na 4,1 proc. - W tym scenariuszu do reguły powrócimy w 2023 r. Aby wykorzystać 4-letni okres powrotu, wzrost PKB w 2021 r. musiałby być bardzo niski. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne scenariusze makroekonomiczne wskazują, że do SRW będziemy mogli wrócić w dwa lata – zaznacza jednak Dudek.Tak czy inaczej zmiana reguły wydatkowej jest konieczna, bo minister finansów na przełom czerwca i lipca zapowiada nowelizację budżetu. Nie będzie mógł w niej zaplanować większych wydatków, wykraczających poza SRW, jeżeli nie dojdzie do nowelizacji ustawy o finansach publicznych.Czasu jest niewiele, bo dla zmiany reguł zawieszenia SRW trzeba jeszcze uzyskać akceptację Unii. - Musimy mieć na uwadze, że reguła jest implementacją Dyrektywy Rady UE 2011/85/UE, co oznacza, że zmiany będą musiały być notyfikowane do Komisji Europejskiej – przypomina główny ekonomista Pracodawców RP.Czy propozycja ministerstwa finansów nie ma wad? Ma.– W projekcie nowelizacji nie ma mowy o uszczelnieniu reguły wydatkowej i włączenia pod jej obowiązywanie tego, co dzisiaj nie jest nią objęte – mówi Janusz Jankowiak, dodając, że chodzi m.in. o fundusze celowe: – Przydałoby się również zwiększenie przejrzystości finansów publicznych, aby nie powiększał się rozziew między danymi o długu liczonymi według polskiej metodologii, a wyliczeniami Eurostatu. Te różnice były zawsze, ale obecnie mogą sięgnąć nawet kilkunastu pkt. proc. PKB!Trzeba też pamiętać, że akceptowalne zmiany w stosowaniu reguły wydatkowej nie zmieniają - po stronie wpływów - sytuacji finansów publicznych. A te wchodzą w coraz ostrzejszy zakręt. Dość wspomnieć, że już w marcu zadłużenie skarbu państwa przebiło bilion złotych. Według wstępnych danych na koniec kwietnia wyniosło ono 1071 mld zł. To oznacza, że tylko w tym roku skarb państwa zadłużył się o prawie 100 mld zł (dokładnie 98 mld zł - na koniec ubiegłego roku dług SP sięgnął 973 mld zł).A to dopiero początek wielkiego zadłużania. Widać bowiem, że budżet będzie miał kłopoty; na koniec kwietnia – wynika z szacunkowych danych resortu finansów – deficyt budżetu doszedł do 18,9 mld zł. Przypomnijmy, że rząd zapowiadał, że tegoroczny budżet będzie - po raz pierwszy w historii III RP - bez deficytu (oczywiście formalnie, bo w praktyce - jak już wspominaliśmy - deficyt był ukryty po różnego rodzaju funduszach celowych). Po wybuchu pandemii nikt już nie oczekiwał oczywiście utrzymania zerowego deficytu - nawet formalnie.Widać też również - naturalne w obecnej sytuacji - ale niepokojące tendencje. Spadają dochody z podatków: w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 8,7 mld zł (najbardziej – o 5,2 mld zł – z tytułu podatku CIT), wzrosły natomiast – o 18,5 mld zł – wydatki. Ów deficyt trzeba będzie pokryć, a kolejne pożyczki zaciągnąć na programy wsparcia dla przedsiębiorców.Czy zatem w tej sytuacji możemy się obawiać przekroczenia konstytucyjnego progu ostrożnościowego 60 proc. długu w relacji do PKB? Według metodologii polskiej nie można takiego scenariusza zupełnie wykluczyć sytuacji bardzo głębokiej recesji, rzędu 7-8 proc.; według metodologii unijnej to znacznie bardziej prawdopodobne – uważa Janusz Jankowiak.