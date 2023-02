Budżet państwa z dużą nadwyżką

W styczniu dochody budżetu wyniosły 54,5 mld zł, wydatki 43,3 mld zł, a nadwyżka wyniosła 11,2 mld zł – podało Ministerstwo Finansów.

W styczniu dochody budżetu wyniosły 54,5 mld zł, czyli 9 proc. planu na rok 2023, wydatki sięgnęły 43,3 mld zł, czyli 6,4 proc. planu. Nadwyżka wyniosła 11,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Budżet państwa miał 11,2 mld złotych nadwyżki

Jak podało Ministerstwo Finansów, w styczniu dochody budżetu wyniosły 54,5 mld zł, czyli 9 proc. planu na rok 2023, wydatki sięgnęły 43,3 mld zł, czyli 6,4 proc. planu. Nadwyżka wyniosła 11,2 mld zł.

"Po styczniu 2023 r. dochody budżetu państwa były niższe o 4,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do stycznia 2022 r. o ok. 6,2 mld zł" - podało Ministerstwo Finansów.

Resort podał, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były niższe o 21,4 proc. r/r (tj. ok. 7,0 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 6,6 proc. r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 2,7 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł). Z kolei dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 21,3 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł) a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1 proc. r/r (tj. ok. 0,04 mld zł). Po styczniu 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 4,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 71,7 proc.) w stosunku do wykonania po styczniu 2022 r.

Wydatki w porównaniu do tego samego okresu roku 2022 były wyższe o 18,8 proc.

MF podało także, że wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2023 r. wyniosło 43,3 mld zł, tj. 6,4 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (36,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 6,9 mld zł, tj. 18,8 proc.

"Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 4,6 mld zł) i związane było z przejęciem od samorządów od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+, oraz wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dotację uzupełniającą" - podało Ministerstwo Finansów.

Niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów

Resort wskazał także, ze w w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,9 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 2,1 mld zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym.

"Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 3,3 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,5 mld zł)" - podało MF.

