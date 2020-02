Budżet UE – pierwsze starcie

W czwartek, 20 lutego rozpocznie się unijny szczyt, na którym negocjowana będzie siedmioletnia perspektywa budżetowa UE. Tuż przed szczytem pojawiła się nowa propozycja budżetu złożona przez szefa Rady Europejskiej. W związku z nią są dla Polski dwie wiadomości: dobra – przewiduje nieco więcej pieniędzy w naszej narodowej kopercie, zła – nie ma szans na przyjęcie.

Spór o praworządność

Klimat punktem zapalnym

Długa droga do porozumienia

Po pierwsze dlatego, że budżet jest za mały, po drugie – wciąż są zbyt duże cięcia w polityce spójności i wspólnej polityce rolnej, po trzecie wreszcie za mało pieniędzy przeznaczone byłoby na to, w co zdaniem PE Unia powinna inwestować w najbliższych latach – agendę cyfrową, innowacyjność, ale też politykę klimatyczną.Dlatego chociaż propozycja Michela może być dobrym punktem do dyskusji – trochę na zasadzie inspiracji - to nie będzie negocjacyjnym fundamentem, tzn. podstawowym projektem, który będzie jedynie modyfikowany kolejnymi poprawkami. Dlatego osiągnięcie porozumienia na czwartkowym szczycie jest skrajnie mało prawdopodobne – będzie to raczej pierwsza próba sił między szefami państw UE. Takie swoiste „rozpoznanie bojem”.- Z całą pewnością wszyscy przyjeżdżają na szczyt z dobrą wolą, by szukać porozumienia, ale stanowiska państw członkowskich pozostają bardzo oddalone. Byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że można w tych warunkach politycznych doprowadzić do porozumienia już w czasie tego szczytu - bez względu na to, czy będzie on trwał w czwartek, piątek czy przez całą sobotę - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Konrad Szymański, odpowiedzialny za negocjacje wiceszef MSZ.Tym bardziej na szczycie będzie jeszcze jeden gorący punkt dyskusji – powiązanie wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności w danym kraju członkowskim. Wprowadzenie takiego mechanizmu jest praktycznie przesądzone i to byłaby dla Polski zła wiadomość, bo zdaniem unijnych instytucji, ale też i znaczącej części polskich prawników, dokonane przez rząd zmiany w ustroju sądów są sprzeczne z obowiązującymi w UE normami prawnymi, ale i polską konstytucją.Pomysł, by powiązać wypłatę unijnych funduszy z praworządnością ma wielu zwolenników wśród państw członkowskich. Potencjalne sankcje mogłyby dotknąć dzisiaj Polskę i Węgry. Jak taki mechanizm miałby wyglądać?Dotychczasowy projekt Komisji przywidywał, że zawieszenie lub zredukowanie wypłat w ramach nowej perspektywy budżetowej w przypadku systemowych naruszeń rządów prawa wchodziłoby w życie, o ile nie zablokowałaby jej większość kwalifikowana w Radzie UE (co najmniej 55 proc. krajów obejmujących 65 proc. ludności UE). Szef Rady Europejskiej w swojej ostatniej propozycji złagodził kryteria i odwrócił proporcje – w myśl tej propozycji to Komisja Europejska miałaby znaleźć większość kwalifikowaną.Polska uznaje propozycje szefa RE za krok we właściwym kierunku, ale na dziś mówi „nie”, chociaż nie wyklucza akceptacji dla takiego rozwiązania, pod warunkiem, że zostaną przyjęte precyzyjne kryteria tego, na czym polegają naruszenia praworządności uprawniające do zamrożenia funduszy.Z drugiej strony jest grupa państw (np. Holandia), która domaga się przywrócenia pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej.Polska delegacja w Brukseli będzie musiała stoczyć jeszcze jedną bitwę o unijne miliardy. Tym razem rzecz dotyczy Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dla polskiej gospodarki, wciąż jeszcze w znacznym stopniu opartej na węglu, to bardzo wyśrubowane wyzwanie. Koszty transformacji gospodarki liczone są w setkach miliardów złotych. Inne kraje UE też mają z tym problem.Polska, ustami premiera Mateusza Morawieckiego, stwierdziła, że dla niej to zbyt ambitny cel i będzie transformowała swoją gospodarkę – chociaż najszybciej jak się da, to jednak w swoim nieco wolniejszym tempie niż w innych krajach, o mniej węglowym miksie energetycznym. Szef polskiego rządu nie podpisał deklaracji i chwalił się, że Polska uzyskała wyłączenie.Decyzja Polski spotkała się z krytyką ze strony innych liderów, w szczególności prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział, że Warszawa powinna zostać wyłączona z Europejskiego Zielonego Ładu, jeśli nie zaangażuje się we wspólne cele.Nie jest to jednak nieco jednoznaczne – inne kraje UE ze zrozumieniem odnoszą się wprawdzie do polskich problemów wynikających ze struktury energetyki, ale nie traktują braku zgody Polski jako ostatecznego wyłączenia jej z Europejskiego Zielonego Ładu. Uznano, że nasz kraj potrzebuje nieco czasu do namysłu.I – jak wynika z doniesień Euractiv – narodziła się koncepcja, by nico zmotywować Polskę do szybszego namysłu. Narzędziem mają być pieniądze. Transformacja gospodarki w kierunku ograniczenia emisji to – nie tylko w Polsce - bardzo kosztowny proces. Dlatego utworzono Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który miałby wspierać działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W tej perspektywie budżetowej miałby on wynosić 7,5 mld euro, a Polska miałaby być największym jego beneficjentem z przyznanymi wstępnie (bardzo wstępnie) 2 mld euro.Charles Michel zaproponował jednak inne rozwiązanie – by kraje, które nie złożyły deklaracji dotyczącej neutralności klimatycznej do 2050 roku, dostały tylko połowę z pierwotnej kwoty, a drugą połowę tylko wtedy, gdy na taką deklarację się zdecydują. To oznacza, że albo Polska podpisze się pod deklaracją o neutralności klimatycznej do 2050 roku, albo dostanie tylko miliard euro. Innymi słowy propozycja Michela sprowadza się do stwierdzenia "jeżeli Polska chce iść do neutralności klimatycznej nieco wolniej, to w większym stopniu powinna to robić za swoje pieniądze". Unijny dopalacz pojawi się w przypadku zwiększenia ambicji.Negocjacje będą zapewne ostre i długie. Na jednym szczycie się nie skończy. A polska delegacja – premier Morawiecki i minister Szymański – będzie miała niełatwe zadanie, bo oprócz argumentów takich jak rzeczywiste potrzeby i umiejętność wykorzystywania unijnych środków (a tu Polska nie ma się czego wstydzić), w dyskusji będą również obecne kwestie klimatu i praworządności. Wiadomo, że w negocjacjach – nawet między partnerami – szuka się słabych punktów rywala.Co będzie, jeśli Rada Europejska nie osiągnie porozumienia w sprawie budżetu w czwartek? Cóż, dyskusja będzie kontynuowana na następnym szczycie. I – w razie konieczności – następnym. Czas jednak zaczyna naglić, a pamiętajmy, że decyzję RE musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski, który nieco zlekceważony przy tworzeniu Komisji Europejskiej (zrezygnowano z koncepcji wiodących kandydatów) na pewno będzie chciał mocniej zaznaczyć swoją rolę i pokazać, że nie jest jedynie ciałem fasadowym. W przypadku weta czeka nas kolejny szczyt.Jeśli nie uda się uchwalić budżetu do końca roku, możliwe jest prowizorium budżetowe, ale ono też będzie wymagało porozumienia politycznego. Jeśli nie uda się go osiągnąć, unijne pieniądze po prostu nie będą wypłacane. Z tego punktu widzenia byłaby to porażka UE.Zapewne też dlatego słychać było (raczej ze strony publicystów niż polityków) pomysł, by w przypadku przyjęcia zbyt drastycznych kryteriów powiązania funduszy europejskich z praworządnością Polska zawetowała budżet (potrzebna jest jednomyślność). To byłby potężny straszak, ale obosieczny – bo Polska też by swoich pieniędzy nie dostała, a trudno powiedzieć, czy takie działanie ułatwiłoby późniejsze negocjacje zwiększenia puli pieniędzy dla naszego kraju.