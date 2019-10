Budżet UE zostanie uchwalony na ostatnią chwilę?

Obawiam się, że przy obecnym podejściu krajów płatników netto w negocjacjach nowego budżetu Unii Europejskiej zostanie on uchwalony w ostatniej chwili, w II poł. 2020 r., kiedy unijną prezydencję będą sprawowały Niemcy – ocenił minister Jerzy Kwieciński.

Jak zaznaczył, kierująca obecnie pracami Unii Finlandia, reprezentująca bogate kraje Wspólnoty, "w pewien sposób chce przekonać wszystkich do znaczącego zmniejszenia budżetu". "Ich obecna propozycja to 1,03 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 27 państw członkowskich. Propozycja KE to 1,114 proc., a nam się to nie podoba - my mówimy, że właściwym rozwiązaniem byłoby 1,2 proc." - przypomniał szef MIiR.Zastrzegł, że to i tak mniej, niż np. przed 10 laty, gdy budżet UE wynosił ponad 1,25 proc. DNB UE-27. Także Parlament Europejski w swojej rezolucji zaproponował 1,3 proc."Nam się to (fińska propozycja - red.) nie podoba - i to przedwczoraj pan minister (wiceminister spraw zagranicznych Konrad - red.) Szymański powiedział na posiedzeniu Rady Europejskiej bardzo wyraźnie. Zresztą inne kraje też, szczególnie Węgry. To nie jest propozycja kompromisowa, gdzie można próbować się porozumieć" - uznał Kwieciński."Po prostu te kraje starają się jak gdyby nas zastraszyć mówiąc: słuchajcie, jak się na to nie zgodzicie, to nic z tego nie będzie. Ja się niestety obawiam, że przy takiej postawie, to uchwalenie budżetu będzie jak zwykle, czyli w ostatniej chwili: dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy prezydencję będą sprawowały Niemcy" - ocenił minister inwestycji i rozwoju.Według ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej następny wieloletni budżet ma wynosić 1,114 proc. DNB UE-27. We wrześniu Niemcy zaproponowały zmniejszenie wydatków o ponad 10 proc. (do poziomu 1 proc. DNB), natomiast sprawująca prezydencję Finlandia przedstawiła kompromis pomiędzy propozycją KE i niemiecką. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że chodzi o ok. 1,06 proc. DNB UE-27.Polska protestuje przede wszystkim przeciw cięciom w polityce spójności, jakie miałyby dotknąć całą UE, ale nasz kraj szczególnie. Według przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji do Polski miałoby trafić na ten cel 23 proc. (19,5 mld euro) mniej niż w obecnej perspektywie. Średnie cięcia w polityce spójności dla całej UE wynoszą 7 proc. i około 5 proc. we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR).