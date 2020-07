Budżet Unii i praworządność połączone czy nie? Fala komentarzy po szczycie w Brukseli

Zakończony we wtorkowy poranek szczyt był jednym z najdłuższych i na pewno najtrudniejszych w historii Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że media społecznościowe zalała fala komentarzy. Wiele z nich odnosi się do sprawy połączenia budżetu UE z praworządnością i wyjaśnia, dlaczego nawiązując do tego wątku szef Rady Europejskiej Charles Michel i premier Mateusz Morawiecki wzajemnie sobie zaprzeczyli.

Największe środki z UE dla Polski w historii (160 mld euro!) plus zablokowanie niekorzystnych zapisów o tzw. "praworządności" - to WIELKI SUKCES Polski i Premiera Morawieckiego 🇵🇱💪 Patrioci świętują, a donosiciele w żałobie - czy można lepiej zacząć dzień?🤗 #EfektMorawieckiego — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) July 21, 2020

Po raz pierwszy w historii praworządność została powiązana z budżetem UE. Teraz rząd PiS musi podjąć decyzję: albo wspiera rozwój Polski i wraca na drogę poszanowania prawa, albo dalej łamie zasady praworządności, odbierając milionom Polaków szansę na lepsze życie. — Ewa Kopacz (@EwaKopacz) July 21, 2020

Praworządność i polityka klimatyczna jako warunki wypłaty środków z UE‼️



Decyzje w tej sprawie podejmowane większością kwalifikowaną RE❗️



To co teraz Panie Premierze❓



Jakiś plan B❓



Orban, wasz wspólnik w łamaniu prawa nie wystarczy. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) July 21, 2020

Wyjaśniam wątpliwości odnośnie szczytu UE i powiązania praworzadnosci z finansami: większość kwalifikowana -tak,ale obowiązuje ona w Radzie UE -potem sprawa idzie do Rady Europejskiej : a tam obowiązuje jednomyślność !!! Zatem wielki sukces 🇵🇱 — Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) July 21, 2020

Szefowa KE von der Leyen powiedziała, że związek budżetu z praworządnością został wzmocniony i jest bardzo jasny. Decyzje o zamrożeniu lub odebraniu funduszy, będą podejmowane w Radzie Unii Europejskiej na zasadzie większościowej, a nie jednomyślności. — Leszek Miller (@LeszekMiller) July 21, 2020

Ponieważ ekipa rządowa nie odróżnia Rady Europejskiej od Rady Unii Europejskiej wyjaśniam, że RUE jest głównym organem decyzyjnym UE, wydaje wiążące akty prawne, głosuje większością zwykłą lub kwalifikowaną. Tam właśnie podejmowane będą decyzje o zamrożeniu lub odebraniu funduszy — Leszek Miller (@LeszekMiller) July 21, 2020

Podsumowując: nie ma konkretnego mechanizmu powiązania funduszy z rygorystyczną interpretacją zasady praworządności prezentowaną przez PE. Jest zgoda, w jaki sposób dalej pracować nad odpowiednimi przepisami. — Jadwiga Emilewicz 💯🇵🇱 (@JEmilewicz) July 21, 2020

Porozumienie szansą dla Polski

🇪🇺W porozumieniu na szczycie UE po raz pierwszy zasady praworządności powiązano z budżetem jako kryteria wypłat funduszy. Światełko w tunelu dla polskiej demokracji!✌️Czekam teraz na salta i inne akrobacje PiSu wyjaśniające to Polakom.🤗 pic.twitter.com/AFvDhrTQ3r — Robert Biedroń (@RobertBiedron) July 21, 2020

Dobrze, że premier @MorawieckiM podpisał konkluzje szczytu UE wiążącego fundusze UE z praworządnością i neutralnością klimatyczną. Przywrócenie niezależności sądownictwa i TK oraz powstrzymanie katastrofy klimatycznej to racja stanu i jesteśmy gotowi w tym zakresie współpracować. — Borys Budka (@bbudka) July 21, 2020

Jednocześnie m. in. we współpracy z Węgrami 🇭🇺 zablokowano arbitralne mechanizmy polityczne dot. ograniczania budżetu (wymagana jednomyślność w Radzie Europejskiej).— Piotr Müller (@PiotrMuller) July 21, 2020 Poseł Adam Andruszkiewicz na Twitterze ogłosił sukces polskiego rządu.Inne zdanie mają przedstawiciele opozycji. Ewa Kopacz, była premier, obecnie europosłanka komentuje:- Teraz rząd PiS musi podjąć decyzję: albo wspiera rozwój Polski i wraca na drogę poszanowania prawa, albo dalej łamie zasady praworządności, odbierając milionom Polaków szansę na lepsze życie - czytamy.W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Lubnauer.Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki postanowił odnieść się do wątpliwości dotyczących tego, kto będzie podejmował ostateczną decyzję w sprawach praworządności.- Większość kwalifikowana - tak, ale obowiązuje ona w Radzie UE (instytucja UE mająca za zadanie wyznaczanie kierunków jej rozwoju i polityki - red) - potem sprawa idzie do Rady Europejskiej (składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich -red.): a tam obowiązuje jednomyślność!!! Zatem wielki sukces - czytamy.Leszek Miller przytoczył wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.Odniósł się także do przekazywanych przez obóz rządzący informacji:- Ponieważ ekipa rządowa nie odróżnia Rady Europejskiej od Rady Unii Europejskiej wyjaśniam, że RUE jest głównym organem decyzyjnym UE, wydaje wiążące akty prawne, głosuje większością zwykłą lub kwalifikowaną. Tam właśnie podejmowane będą decyzje o zamrożeniu lub odebraniu funduszy.Głos w dyskusji zabrała także wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.- Podsumowując: nie ma konkretnego mechanizmu powiązania funduszy z rygorystyczną interpretacją zasady praworządności prezentowaną przez Parlament Europejski. Jest zgoda, w jaki sposób dalej pracować nad odpowiednimi przepisami.Politycy opozycji w swoich wpisach zauważają, że zapisy porozumienia są szansą na wzmocnienie procesów demokratycznych w Polsce i dobrym krokiem w kierunku transformacji energetycznej.Europoseł Robert Biedroń na Twitterze napisał- W porozumieniu na szczycie UE po raz pierwszy zasady praworządności powiązano z budżetem jako kryteria wypłat funduszy. Światełko w tunelu dla polskiej demokracji! Czekam teraz na salta i inne akrobacje PiS-u wyjaśniające to Polakom.Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, również na Twitterze skomentował podpisane porozumienie- Przywrócenie niezależności sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego oraz powstrzymanie katastrofy klimatycznej to racja stanu i jesteśmy gotowi w tym zakresie współpracować.