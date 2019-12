Budżetowy poślizg. Deficyt nie jest największym problemem

Są coraz mniejsze szanse, by ustawa budżetowa została uchwalona do końca stycznia. Niewykluczone, że rząd ma poważniejszy, a przynajmniej bardziej czasochłonny problem niż znalezienie kilku miliardów złotych, by zrównoważyć budżet po wycofaniu się z pomysłu tzw. zniesienia limitu trzydziestokrotności.

Do Sejmu wciąż nie wpłynął projekt budżetu. Szanse, że zostanie uchwalony do końca stycznia, są bliskie zera.

Jeśli w nowy rok wejdziemy bez budżetu, podstawą gospodarki finansowej państwa będzie projekt budżetu. To oznacza, że musi wpłynąć do 31 grudnia.

Problemem jest brak ustawy o działach administracji rządowej. Jest ona konieczna w związku z nową strukturą rządu, a bez niej nie ma podstawy prawnej do podziału pieniędzy między poszczególne resorty.