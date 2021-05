Bujak: Kształt „Polskiego Ładu” może przyspieszyć przyszłoroczny wzrost PKB powyżej 5 proc.

Nasza prognoza wzrostu PKB na przyszły rok to 4,7 proc. Kształt tego programu wskazuje, że w przyszłym roku wzrost PKB może być wyższy, a więc może przekroczyć 5 proc. – powiedział PAP główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak komentując prezentację programu „Polski Ład”.

W sobotę podczas konwencji programowej zaprezentowano tzw. Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

"Wśród najważniejszych elementów tego programu jest zmniejszenie obciążeń podatkowych dla osób mniej zarabiających i dla klasy średniej, oczywiście klasy średniej w polskich warunkach" - powiedział PAP Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, odnosząc się do zapisanych w programie "Polski Ład" propozycji podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podwyższenia progu podatkowego do 120 tys. zł z 85,5 tys. zł.

Dodał, że do tego dochodzą nowe transfery o charakterze prorodzinnym i wsparcie młodych rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. "Łącznie jest to kompleksowy program wsparcia osób, a szczególnie rodzin, których zarobki są poniżej przeciętnej albo przeciętne. Przy tym zakładane jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia (do 7 proc. PKB w sześć lat - PAP), a więc na ten obszar usług publicznych, w którym najbardziej brakowało pieniędzy" - powiedział.

Przy czym - według ekonomisty - to zmiany podatkowe najszybciej przełożą się na wzrost gospodarczy. Jego zdaniem zmiany podatkowe zwiększą dochód rozporządzalny ponad połowy Polaków zarabiających relatywnie mało. "Przy ich wysokiej skłonności do konsumpcji powinno to zwiększyć popyt konsumpcyjny, co może dodać do tempa wzrostu PKB w dwóch kolejnych latach po kilka dziesiątych punktu procentowego. Nasza prognoza wzrostu PKB na ten rok to 5,1 proc., a na przyszły - 4,7 proc. Kształt tego programu wskazuje, że w przyszłym roku wzrost PKB może być wyższy, a więc może przekroczyć 5 proc." - ocenił Bujak.

W programie "Polski Ład" zapisane zostały propozycje, związane ze zwiększeniem dostępności kredytów mieszkaniowych. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 150 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny).

"Rządowe gwarancje na pewno umożliwią wielu młodym Polakom staranie się o kredyt, co oznacza zwiększenie liczby osób, które przy obecnych regulacjach mogą korzystać z kredytu mieszkaniowego. W Polsce relacja kredytów mieszkaniowych do PKB jest dwukrotnie niższa niż w Unii Europejskiej - tam jest to ponad 50 proc., u nas około dwudziestu procent. A więc jest tu duża przestrzeń dla rozwoju mieszkalnictwa dzięki wykorzystaniu kredytów hipotecznych" - przyznał główny ekonomista PKO BP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl