Bujak: motorem wzrostu gospodarczego w 2022 roku pozostanie konsumpcja

Motorem wzrostu polskiej gospodarki w 2022 roku pozostanie konsumpcja, którą będzie wspierać silny wzrost dochodów ludności oraz redystrybucja w ramach Polskiego Ładu - powiedział PAP główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.

Według eksperta, rok 2022 powinien być dla polskiej gospodarki bardzo dobry, chociaż wzrost gospodarczy nieco spowolni po silnym odbiciu w 2021 roku. Wskazał, że głównym motorem wzrostu PKB pozostanie konsumpcja, wspierana przez silny wzrost dochodów ludności oraz redystrybucję w ramach Polskiego Ładu. "Będzie ona przebiegała od niewielkiej części najbardziej zamożnych gospodarstw domowych z dużymi oszczędnościami do większości gospodarstw domowych z relatywnie niskimi dochodami i wysoką skłonnością do konsumpcji" - wyjaśnił.

Jego zdaniem, negatywny wpływ podwyższonej inflacji na konsumpcję może być kompensowany przez wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w czasie pandemii, a także przez działania w ramach "tarczy antyinflacyjnej".

Pytany o inwestycje, powiedział, że ożywienie w tej dziedzinie może mieć umiarkowany przebieg, ponieważ realizacja inwestycji prywatnych będzie ograniczana przez braki części dóbr inwestycyjnych (np. środków transportu). Dodał jednak, że wraz z rozruchem Krajowego Planu Odbudowy, powinno nastąpić ożywienie inwestycji publicznych. Ekspert powiedział też, że trzeci motor wzrostu gospodarczego, czyli eksport będzie korzystać z niedowartościowania złotego, wysokiej konkurencyjności polskiej gospodarki, efektów napływu BIZ w poprzednich latach i wdrożenia pakietu fiskalnego w UE, stymulującego popyt na kluczowym dla Polski rynku zbytu.

Wskazał, że podwyższona inflacja w 2021 roku skłoni Radę Polityki Pieniężnej do kontynuacji podwyżek stóp procentowych NBP na początku 2022 roku. "Wydaje się jednak, że większość procesu normalizowania polityki monetarnej w Polsce mamy już za sobą i główna stopa procentowa w trakcie przyszłego roku nie wzrośnie bardziej niż do 3 proc." - powiedział.

Jego zdaniem, dobra kondycja i wysoka konkurencyjność polskiej gospodarki, brak zagrożeń dla finansów publicznych oraz normalizacja poziomu stóp procentowych będą wspierać notowania złotego, który w trakcie 2022 roku powinien być mocniejszy wobec głównych walut niż pod koniec bieżącego roku.

Bujak zaznaczył jednak, że dobry dla gospodarki scenariusz jest obarczony dużą niepewnością, której źródłami są m.in. przebieg pandemii, tempo i efekty normalizacji polityki pieniężnej amerykańskiego banku centralnego (wpływ działań Fed na światowy wzrost gospodarczy i zmienność na rynkach finansowych), napięcia geopolityczne, "wąskie gardła" w światowej logistyce (dostępność komponentów do produkcji i implikacje inflacyjne) oraz skala i tempo wykorzystania środków unijnych.

Tarcza antyinflacyjna to instrument, na który składają się: z obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Od 1 stycznia mają wejść życie zmiany w podatkach przewidzianych w rządowym projekcie Polski Ład. Zgodnie z ustawą kwota wolna od podatku w PIT zrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł. Rozszerzony zostanie także katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z informacją ulgi obejmą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej; przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich. W ramach Polskiego Ładu w życie wchodzi pakiet ulg dla przedsiębiorców mający pomóc im w rozwoju biznesu. Chodzi o ulgi m.in. na badania i rozwój czy na prototypy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl