Bujak: nowa matryca VAT nie spowoduje istotnych zmian cen

Nowa matryca VAT nie spowoduje istotnych zmian cen w koszyku zakupowym przeciętnego konsumenta - powiedział PAP główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak.

Od 1 lipca wchodzi nowa matryca VAT, która sprawi, że podobne towary będą opodatkowane jednakową stawką podatku od towarów i usług. Dla części produktów VAT spadnie - np. dla owoców tropikalnych czy części wyrobów piekarniczych; dla niektórych zaś, np. owoców morza - wrośnie.

W sumie, jak twierdzi główny ekonomista PKO BP, "zmiany nie powinny w zauważalny sposób wpłynąć na wysokość wydatków przeciętnego konsumenta". Dodał, że nowa matryca VAT ma przede wszystkim uprościć i uporządkować system podatkowy w Polsce.

"Uszczelnienie systemu polegające na wyrównaniu stawek VAT dla podobnych produktów, nie spowoduje wzrostu cen, ale raczej uszczuplenie dochodów sprzedawców, którzy stosowali dużą dowolność w klasyfikowaniu towarów, wykorzystując fakt, że np. musztarda była opodatkowana 23 proc. stawką VAT, a sos musztardowy 8 proc. " - powiedział Bujak. Dodał, że po wprowadzeniu zamian, klientom łatwiej będzie porównać ceny i unikać zakupów u handlowców, którzy dokonywali takiego "arbitrażu stawek".

Stawki VAT zostały obniżone m.in. dla: e-booków (z 23 proc. na 5 proc.), e-prasy (z 23 proc. na 8 proc.), pistacje i migdały (8 proc. do 5 proc.), zupy, buliony, żywność homogenizowaną - w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego - (8 proc. do 5 proc.)

Zgodnie z nową matrycą, stawki VAT wzrosną np. dla owoców morza (np. homarów, ośmiornic, krewetek, ostryg, kawioru) oraz ich przetworów, a także przygotowywanych z nich posiłków w placówkach gastronomicznych. Stawka wzrośnie do 23 proc. z 5 i 8 proc. Z 8 proc. do 23 proc. wzrośnie też stawka na lód używany do celów spożywczych i celów chłodniczych oraz drewno opałowe.