Bujak o ekonomicznych Noblach: ekonomiści sprawdzili, jak uniwersyteckie teorie sprawdzają się w praktyce

Ekonomiści "zeszli na ziemię" i sprawdzili, jak uniwersyteckie teorie ekonomiczne oparte na danych makro, takich jak PKB czy zagregowane zatrudnienie, sprawdzają się w praktyce - wskazał główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak komentując ekonomiczne Noble.

W poniedziałek Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła, że David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Napisano, że nagrodzono ich za użycie "eksperymentów naturalnych" i metodę wyciągania z nich wniosków, np. przy badaniach dla rynku pracy. Cała trójka pracuje w USA. Imbens jest profesorem Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, Angrist wykładowcą MIT, a Card - profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Bujak przypomniał, że D. Card otrzymał nagrodę za analizę rynku pracy, która m.in. obejmuje jego słynny artykuł z 1994 (napisany wspólnie ze zmarłym w 2019 Alanem Kruegerem), w którym na podstawie danych z New Jersey i Pensylwanii wskazuje, że podwyżka płacy minimalnej w restauracjach fast-food nie spowodowała spadku zatrudnienia. "Było to przełomowe badanie, ponieważ po raz pierwszy ekonomiści +zeszli na ziemię+ i sprawdzili, jak uniwersyteckie teorie ekonomiczne oparte na danych makro, takich jak PKB, czy zagregowane zatrudnienie, sprawdzają się w praktyce" - wskazał ekonomista.

Dodał, że w tamtych czasach powszechny był pogląd o bezdyskusyjnie negatywnym wpływie płacy minimalnej na zatrudnienie, a Card i Krueger udowodnili, że sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. "Chociaż w stosunku do wniosków z oryginalnego artykułu z 1994 w dalszym ciągu toczy się zażarta dyskusja naukowa (głównie w kwestiach metodologicznych), to autorzy znacząco przyczynili się do wzrostu popularności badań empirycznych w ekonomii" - zaznaczył.

Ekonomista PKO BP podkreślił, że Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens otrzymali nagrodę Nobla za pokazanie, jakie wnioski przyczynowo-skutkowe mogą być wyciągane z naturalnych eksperymentów. Wskazał, że ekonomiści (i generalnie badacze społeczni) w przeciwieństwie do fizyków lub chemików nie są w stanie przeprowadzać eksperymentów w laboratoriach, gdzie można kontrolować wszystkie warunki i zmienne. "Dokonania metodyczne Angrista i Imbensa pozwoliły ekonomistom wnioskować o przyczynach i skutkach różnych reform czy polityk na podstawie +eksperymentów naturalnych+, tzn. obserwowaniu rzeczywistych wydarzeń. Prace obu ekonomistów umożliwiły tworzenie +grup kontrolnych+ oraz +grup eksperymentalnych+. Prace te były prawdziwym przełomem w mikroekonomii - od badań rynku pracy, przez ekonomię rozwoju aż po badania przestępczości" - powiedział Bujak.

Zaznaczył, że ich dokonania są trudno dostrzegalne przez opinię publiczną, ale jednocześnie są niezwykle ważne dla analizowania skutków procesów ekonomicznych. "Bez tego ekonomiści wypowiadaliby się o takich sprawach jak np. wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie młodych osób ze zdecydowanie mniejszą pewnością. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że zdobywczyni +ekonomicznego Nobla+ z 2019 r. Esther Duflo (za badania eksperymentalne nad ubóstwem) była doktorantką J. Angrista. Dzisiejsze nagrody można więc w pewnym sensie traktować jako kontynuację nagrody z 2019" - podsumował.

