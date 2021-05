Bujak: PKB w I kwartale spadł o 1 proc., inflacja w kwietniu wyniosła 4,3 proc.

Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak prognozuje, że w I kwartale br. PKB zmniejszył się o 1 proc. wobec I kwartału 2020 r., a inflacja wyniosła 4,3 proc. Polska gospodarka jest bardzo dobrze przygotowana, by skorzystać z nadchodzącego odbicia w światowej ekonomii - mówi.

W piątek GUS opublikuje tzw. szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto za I kwartał 2021.

"Spodziewamy się, że w I kwartale 2021 roku Produkt Krajowy Brutto obniżył się o 1 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wskaźnik liczony w stosunku rocznym, który obejmuje zarówno mocny III kwartał 2020 roku, jak i fatalny II kwartał minionego roku i słaby IV kwartał poprzedniego roku. Wyrównany sezonowo wskaźnik dla I kwartału 2021 roku pokaże niewielki wzrost. To, że gospodarka wzrosła mimo pandemii i obostrzeń pokazuje, że polskie firmy i konsumenci przystosowali się do pandemii i gospodarka rosłaby nawet, gdyby nie doszło do zniesienia obostrzeń" - mówi PAP Piotr Bujak.

Dzięki zniesieniu obostrzeń gospodarka będzie rozwijać się szybciej. Prognozy PKO BP dla II kwartału mówią o wzroście PKB aż o 9,5 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 roku.

"Wysoki wzrost w II kwartale to po części efekt niskiej bazy, czyli faktu, że w II kwartale 2020 mieliśmy duży spadek PKB, ale także znoszenia obostrzeń i tego, że antykryzysowe mechanizmy w Polsce były skuteczne i pozwoliły zachować potencjał wzrostowy gospodarki. Ten potencjał uruchomi się w pełni, kiedy znikną restrykcje" - mówi Piotr Bujak.

Jego zdaniem, polska gospodarka jest bardzo dobrze przygotowana, aby skorzystać z nadchodzącego odbicia w światowej ekonomii.

"Mamy mocno konkurencyjną gospodarkę, która nawet w czasie pandemii przyciągała inwestycje i notowała świetne wyniki eksportu. To było już widoczne w ostatnich trzech kwartałach, gdy światowa gospodarka pozbierała się po pierwszym szoku, a teraz, gdy pojawi się ożywienie, będziemy na nim korzystać, a eksport może rosnąć jeszcze mocniej" - wyjaśnia ekonomista PKO BP.

Jednak widać także zagrożenia dla tego optymistycznego scenariusza.

"Przeszkodą mogą być ograniczenia podażowe, braki materiałów, półproduktów i surowców, które dały się ostatnio odczuć. Powoduje to wzrost ich cen, do czego przyczyniają się także rosnące koszty transportu morskiego. Te wąskie gardła, wynikające z faktu, że dynamicznie rosnącemu popytowi, stymulowanemu przez rządy i banki centralne, nie jest w stanie sprostać podaż ze względu na ograniczone możliwości szybkiego wzrostu produkcji czy transportu. To może być przeszkoda dla eksportowej ekspansji gospodarki" - ostrzega Piotr Bujak.

W piątek GUS poda także ostateczne dane o inflacji konsumenckiej w kwietniu. Wstępne dane, pochodzące szybkiego szacunku inflacji, mówiły o wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Z kolei w stosunku do marca ceny, wg GUS, wzrosły o 0,7 proc.

"Spodziewamy się, że ostateczne dane o inflacji konsumenckiej w kwietniu 2021 roku będą takie same jak te, które GUS prezentował w szybkim szacunku inflacji, a więc wyniesie ona 4,3 proc. W kolejnym miesiącu, czyli w maju, oczekujemy wzrostu tego wskaźnika do 4,5-4,6 proc. W kolejnych miesiącach będzie ona spadać" - mówi główny ekonomista PKO BP.

Jego zdaniem, na wzrost inflacji wpływa między innymi silny efekt niskiej bazy. Przed rokiem ceny ropy naftowej były wskutek pandemii bardzo niskie, przejściowo ujemne, co przekładało się na tanie paliwa.

"Ten efekt niskiej bazy zniknie w kolejnych miesiącach, co sprawi, że wskaźnik inflacji przestanie się podwyższać, a nawet nieco się obniży. W całym roku oczekujemy średniej inflacji na poziomie 4 proc." - prognozuje Piotr Bujak.

