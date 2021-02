Bujak: realny wzrost wynagrodzenia w IV kw. 2020 wyższy niż nominalny

Dzięki spadkowi inflacji, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w IV kw. 2020, był wyższy niż wzrost nominalny - powiedział PAP główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak, odnosząc się do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł, a przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2020 r. wzrosło o 5 proc. rdr i wyniosło 5.457,98 zł.

Jak wskazał ekonomista, wynagrodzenie w gospodarce narodowej jest lepszą miarą tego, co się dzieje w gospodarce. "Nominalny wzrost kwartał do kwartału 0,2 proc., może nie jest duży, ale jak na tak trudny rok, to i tak nieźle" - ocenił. "Pokazuje to, że udało się uchronić rynek pracy przed kryzysem" - dodał.

Jak zaznaczył, dzięki temu że obniżyła się inflacja w IV kw., realny wzrost siły nabywczej jest mocniejszy. "Innymi słowy realny wzrost wynagrodzenia był wyższy, niż nominalne 0,2 proc. i wyniósł w okolicy 1 proc." - powiedział. Dodał, że to dobry wynik.