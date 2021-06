Bujak: rekord notowania WIG na GPW przyciągnie uwagę inwestorów indywidualnych

Nowy rekord wszechczasów indeksu WIG przyciągnie uwagę inwestorów indywidualnych, a co za tym idzie także więcej kapitału na GPW- ocenił w rozmowie z PAP główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Rekordowe notowania są dobrym odzwierciedleniem znakomitej kondycji polskiej gospodarki - dodał.

W czwartek indeks WIG na zamknięciu miał wartość 67 745,39 pkt. W ciągu dnia wzrósł o 1,52 proc. Od końca 2020 r. wartość WIG wzrosła o ponad 10,7 tys. punktów, czyli o blisko 19 proc. Zamknięcie na poziomie 67,745,39 to nowy rekord tego indeksu. Poprzedni pochodził z 2007 roku, kiedy WIG na zamknięciu dotarł do poziomu 67 568,5 pkt.

"To dobra wiadomość, ponieważ takie rekordy przyciągają uwagę indywidualnych inwestorów, więc to może przyciągnąć więcej kapitału na GPW. Sprzyja to również rozwojowi samej giełdy" - powiedział Bujak.

Wyjaśnił, że im lepsze notowania względem innych rynków, przede wszystkim konkurencyjnych, tym lepiej dla GPW, ponieważ "będzie to przyciągać spółki, czyli stronę podażową, jak i inwestorów".

"Szczególnie indywidualni inwestorzy mogą zwracać uwagę na takie rekordy bardziej niż instytucjonalni, dla których liczą się inne elementy znacznie bardziej - takie, jak płynność rynku" - tłumaczy Bujak.

Ekonomista zwrócił uwagę na to, że te rekordowe notowania "są dobrym odzwierciedleniem znakomitej kondycji polskiej gospodarki, która bardzo szybko otrząsnęła się z pandemicznego szoku".

"Nasza gospodarka jest na ścieżce bardzo szybkiego wzrostu, który, jako PKO BP, szacujemy na ponad 5 proc. - w takim tempie nasza gospodarka powinna się rozwijać w najbliższych latach. I to sprzyja wielu sektorom naszej gospodarki" - ocenił.

Zdaniem Bujaka, na pewno spółki z ekspozycją na konsumenta powinny dobrze sobie radzić przy takim wzroście gospodarczym i przy takiej jego strukturze "z mocną rolą popytu konsumpcyjnego".

"Także banki powinny coraz lepiej sobie radzić, szczególnie, jeśli w kolejnych kwartałach w górę powędrują stopy procentowe tak, jak to się już dzieje w wielu krajach na świecie w ramach wychodzenia z pandemicznego szoku. I to właśnie te sektory w ostatnich miesiącach najwięcej dokładały do wzrostu indeksów akcyjnych na GPW" - powiedział główny ekonomista PKO BP.

Blisko pobicia rekordu z 2007 roku WIG był 23 stycznia 2018 r., kiedy w trakcie handlu osiągnął nawet 67 743,49 punkty, ale tego dnia zamknął się na poziomie 67 529,39 pkt.

Na GPW jest notowanych obecnie 428 spółek, z czego 381 to spółki polskie, a 47 zagraniczne. Kapitalizacja firm notowanych na warszawskiej giełdzie to obecnie ponad 1,24 bln zł. Od końca 2020 roku wartość akcji spółek notowanych na GPW zwiększyła się o blisko 176 mld zł, czyli o ponad 16 proc.

W I kwartale 2021 roku zysk netto Grupy GPW wyniósł 38,7 mln zł, czyli o 32,1 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17,2 proc. mniej niż w IV kw. 2020 r.

