Bułgaria: Parlament zobowiązał rząd i bank centralny do utrzymania kursu lewa przy ERM II

Bułgarski parlament zobowiązał w czwartek specjalną uchwałą rząd i bank centralny, by nie dopuszczały do zmian centralnego kursu lewa przez cały poprzedzający wejście do strefy euro okres podlegania Bułgarii unijnemu mechanizmowi kursów walutowych ERM II.

"Jeżeli nie osiągniemy porozumienia o wejściu (do strefy euro) przy takim kursie, to nie wejdziemy" - oświadczył minister finansów Władisław Goranow.

Konieczność przyjęcia uchwały, zaaprobowanej 140 głosami przy 60 głosach przeciw, narzuciło złożenie w parlamencie projektu nowelizacji ustawy o Bułgarskim Banku Narodowym. Większość ekspertów finansowych uważa, że nowelizacja zalegalizuje możliwość dokonania w ramach ERM II zmiany sztywnego od 23 lat kursu lewa, a ewentualny nowy niekorzystny centralny kurs wyraźnie obniży w momencie wejścia do strefy euro realną wartość prywatnych oszczędności.

Bułgarzy i tak nie są zwolennikami euro, obawiając się podwyżki cen. Według opublikowanych na początku tygodnia wyników sondażu 54 proc. badanych opowiada się za referendum w tej sprawie i taki sam odsetek deklaruje, że zagłosowałby wtedy przeciw.

Po okresie niestabilności finansowej i hiperinflacji wprowadzono w 1997 roku w Bułgarii zasadę, że kurs lewa jest sztywny i odpowiada parytetowi 1,95583 za 1 euro. Gdyby, tak jak się planuje, Bułgaria przyjęła wiosną ERM II, rynkowe odchylenia od tego centralnego kursu nie mogłyby przekraczać 15 proc. w którąkolwiek stronę.

Ustalony w momencie przyjęcia ERM II kurs centralny nie musi być identyczny z kursem, po jakim przeliczana będzie po wejściu do strefy euro krajowa waluta. Kurs centralny może ulec zmianie w przypadku, gdy znacząca zmiana stanu gospodarki spowoduje zmianę kursu równowagi.

Zdaniem ekspertów opozycyjnej lewicy, która uchwały nie poparła, "w strefie euro śmieją się z niej", gdyż nie istnieją żadne instrumenty prawne, gwarantujące niezmienność kursu centralnego. Jak przypomniał profesor ekonomii Rumen Geczew, decyzję w sprawie jego ostatecznej wartości podejmuje Rada Ecofin, złożona z ministrów finansów wszystkich państw strefy euro.

Minimalny czas podlegania danego państwa mechanizmowi ERM II to dwa lata.

Ewgenia Manołowa