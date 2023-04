Burmistrz Cieszyna: magistrat wybrał dostawców sześciu autobusów elektrycznych

Cieszyński magistrat wyłonił w przetargu dwóch dostawców sześciu autobusów elektrycznych. Cztery z nich będą 12-metrowe, a dwa 8-metrowe. Firmy Solaris i Automet Group dostarczą je wiosną 2024 r. – dowiedziała się w środę PAP od burmistrz Gabrieli Staszkiewicz.

Przetarg podzielony był na dwie części. Pierwsza obejmowała dostawę czterech autobusów 12-metrowych, na co samorząd przeznaczył 11,3 mln zł. Jedna z dwóch ofert, złożona przez Solaris Bus&Coach, mieściła się w tej kwocie, i to ona została wybrana. Druga część dotyczyła dostawy dwóch 8-metrowych autobusów. Cieszyn miał na to 2,7 mln zł. Jedyna złożona propozycja - Automet Group z Sanoka - opiewała na 3,02 mln zł; została przyjęta.

"Nie będziemy unieważniali przetargu. Starczy nam pieniędzy. Będziemy mieli duże solarisy i mniejsze autobusy z Sanoka" - poinformowała w środę PAP burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. "Umowy podpiszemy w najbliższym czasie" - dodała.

Jak wskazała, po podpisaniu umowy pierwsze dwa dłuższe autobusy miałyby dotrzeć do miasta po 11 miesiącach, a dwa kolejne - 60 dni później. Dostawca z Sanoka będzie miał rok na przekazanie dwóch krótszych pojazdów. Wszystkie autobusy będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Mają być wyposażone w klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny i kasowniki biletów elektronicznych.

Dłuższe autobusy częściowo zastąpią najbardziej wysłużone w taborze komunalnego przewoźnika w Cieszynie, natomiast krótsze zostaną wykorzystane do odtworzenia linii śródmiejskiej.

Cieszyn na zakup sześciu autobusów elektrycznych otrzymał 12,86 mln zł w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejscowy przewoźnik komunalny posiada już dwa 10-metrowe, elektryczne autobusy solaris, które dotarły latem ubiegłego roku. Kosztowały 4,62 mln zł. Pod koniec 2021 r. na ulice wyjechały także dwa nowe, 11-metrowe autobusy solaris urbino napędzane silnikami wysokoprężnymi, spełniającymi normę Euro6. W każdym podróżować może 75 pasażerów. Koszt zakupu wyniósł 2,25 mln zł.

Cieszyńska komunikacja miejska ma ponad 20 autobusów.

