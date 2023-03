Burmistrz Cieszyna: miasto kupi sześć autobusów elektrycznych

Cieszyn kupi sześć autobusów o napędzie elektrycznym: cztery większe i dwa mniejsze. Burmistrz Gabriela Staszkiewicz powiedziała w poniedziałek PAP, że powinny one dotrzeć w 2024 r. Miasto ogłosiło już przetarg na dostawę podjazdów.

Burmistrz podała, że termin składania ofert został wyznaczony na 23 marca. Przetarg podzielony jest na dwie części: dostawę czterech autobusów dłuższych - 11,5-, 12,5-metrowych, a także dwóch 8-metrowych. "Przewidziana została możliwość składania ofert cząstkowych. Dokonaliśmy takiego podziału, ponieważ nie wszyscy producenci mają w ofercie oba typy autobusów" - wyjaśniła.

Z informacji Gabrieli Staszkiewicz wynika, że po rozstrzygnięciu przetargu pierwsze dwa dłuższe autobusy miałyby dotrzeć do Cieszyna 11 miesięcy po podpisaniu umowy, a dwa kolejne - 2 miesiące później. Dostawca będzie miał też rok na przekazanie dwóch krótszych pojazdów.

"Nowe autobusy częściowo zastąpią najbardziej wysłużone z tych, które obecnie posiadamy. Zależy nam, by dostosowywać się do wymogów środowiskowych. Te krótsze autobusy nie będą zastępowały innych. Zamierzamy wykorzystując je do odtworzenia linii śródmiejskiej" - powiedziała burmistrz Staszkiewicz.

Autobusy będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Mają być wyposażone w klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny i kasowniki biletów elektronicznych.

Samorządowiec przypomniała, że na zakup sześciu autobusów elektrycznych miasto otrzyma 12,86 mln zł w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa został zawarta w ubiegłym roku. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na 15,57 mln zł.

Cieszyński przewoźnik komunalny posiada już dwa 10-metrowe elektryczne autobusy solaris. Dotarły latem ubiegłego roku. Kosztowały 4,62 mln zł.

Pod koniec 2021 r. na ulice Cieszyna wyjechały także dwa nowe autobusy solaris urbino napędzane silnikami wysokoprężnymi, spełniającymi normę Euro6. Mają one długość 11 m. W każdym może podróżować 75 pasażerów. Koszt zakupu wyniósł 2,25 mln zł.

Cieszyńska komunikacja miejska dysponuje obecnie 22 autobusami.

