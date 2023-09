Burmistrz Cieszyna: rynek już po gruntownym remoncie

Rynek znowu jest wasz, drodzy mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści – poinformowała w środę burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Główny plac miasta przeszedł gruntowny remont. Prace trwały nieco ponad rok.

"Zmieniło się wiele: nawierzchnie, choć bruk jest oryginalny, mała architektura, oświetlenie, organizacja ruchu, dostępność czy zasilanie w media, co wspaniale wpłynęło na uporządkowanie i funkcjonalność tej ważnej przestrzeni. Przybyło zieleni, w tym kilka niemałych drzew, które z każdym rokiem będą dawały coraz więcej cienia" - oznajmiła Gabriela Staszkiewicz.

Burmistrz dodała, że specjalistycznej renowacji doczekała się także znajdująca się w centrum rynku zabytkowa studnia z figurą świętego Floriana.

"Przypomnę, w drugiej połowie czerwca ubiegłego roku rozpoczynaliśmy prace, a jaki był ich rozmiar, cieszynianie najlepiej wiedzą. Ale żeby go zobrazować, powiem tylko, że na ich finiszu, na chodnikach położono 6,8 tys. kamiennych płyt i 465 tys. kostek bruku. Dziękuję wszystkim za cierpliwość" - podała.

Prace renowacyjne poprzedziły badania archeologiczne, które przeprowadzili naukowcy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Odkryli m.in. w centralnej części placu pozostałości budynku wraz z piwnicami. Najprawdopodobniej to dawna siedziba władz miejskich. Taki ratusz jest wzmiankowany w dokumencie księcia Kazimierza II z 9 sierpnia 1496 r., który mówi o tym, że po sprzedaży dwóch domów radzie miejskiej i urządzeniu w jednym z nich ratusza, stara siedziba władz zostanie rozebrana. Archeolodzy odkryli też kilkanaście tysięcy przedmiotów, monet, fragmentów ceramiki, zabawek, wyrobów skórzanych i kości.

Remont płyty rynku to drugi etap projektu, który w zamierzeniach ma przypominać o tramwajach kursujących niegdyś w Cieszynie. Pierwsza część objęła m.in. remont ul. Głębokiej, która przebiega od głównego placu miasta w bezpośrednie pobliże mostu granicznego z Czechami. W trotuar wmontowała została szyna tramwajowa. Kosztowało to blisko 5 mln zł. W kolejnym etapie wyremontowano rynek i zburzono dawną strażnicę przy moście granicznym. W jej miejscu powstaje budynek transgranicznego centrum informacji turystycznej. Przebudowa rynku to koszt blisko 11,4 mln zł.

Trasa tramwajowa powstała w Cieszynie w 1911 r. Liczyła niespełna 1,8 km. Łączyła historyczne centrum miasta z jego zachodnią częścią za rzeką Olzą (obecnie Czeski Cieszyn). Linia istniała jeszcze po 1920 r., w którym miasto zostało podzielone miedzy Polskę i Czechosłowację, choć kontrola graniczna uniemożliwiała utrzymanie płynności. Zlikwidowano ją w 1921 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl