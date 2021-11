Burmistrz Wisły: planowane przejście podziemne ułatwi pokonanie ruchliwej DW941

Chcemy, by przejście podziemne pod drogą wojewódzką 941 w Wiśle powstało już w 2022 r. lub najdalej w 2023 – powiedział PAP burmistrz beskidzkiego kurortu Tomasz Bujok. Ułatwiłoby ono ruch pieszy między centrum miasta i dworcem kolejowym. Teraz trzeba pokonywać tam ruchliwą ulicę.

Samorządowiec w rozmowie z PAP powiedział, że działania zmierzające do wykonania przejścia będzie można rozpocząć po zakończeniu przez katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich modernizacji drogi 941. Ma się to stać z początkiem grudnia br.

"Po uzyskaniu zgody przez ZDW na użytkowanie drogi będziemy mogli zająć się sprawami proceduralnymi. Jeśli stanie się to jeszcze w tym roku, to zimą rozpoczniemy procedowanie pozwolenia na budowę. Cała dokumentacja jest już w praktyce gotowa i uzgodniona" - powiedział w rozmowie z PAP burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Samorządowiec wyraził nadzieję, że przejście podziemne Wisła wybuduje we wspólnie z ZDW. "Jestem przekonany, że jeżeli będzie wola obu stron, by zrealizować to zadanie, wówczas finansowo z pewnością sobie poradzimy. To nie są kwoty, których nie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć w perspektywie roku lub dwóch lat. (…) Chcielibyśmy zatem wybudować przejście w przyszłym roku lub najdalej w 2023" - powiedział.

Burmistrz dodał, że zadanie ułatwi fakt, iż podczas modernizacji konstrukcja drogi została tak przebudowana, by można to wykorzystać przy budowie przejścia. Powstała cała konstrukcja żelbetowa. "W samą konstrukcję drogi nie będziemy zatem musieli już wchodzić. Pozostanie nam zatem do wykonania połowa zadania - pochylnie, odwodnienia i wykończenia przejścia" - powiedział Bujok.

Samorządowiec podkreślił, że zarówno magistratowi, jak i władzom województwa, zależy na poprawie płynności ruchy na głównej drodze przebiegającej przez miasto. Obecnie, w ścisłym jego centrum, szosa jest poprzecinana pasami.

Inwestycja szacowana jest na ok. 3 mln zł.

ZDW modernizuje 5,1-km odcinek drogi wojewódzkiej 941 w Wiśle. Koszt prac to 98,9 mln zł. Prace ruszyły wiosną 2019 r. i planowo miały się zakończyć jesienią br. Termin zakończenia został niedawno jednak skorygowany na pierwszą dekadę grudnia.

Droga wojewódzka 941, popularnie zwana Wiślanką, liczy 33 km. Rozpoczyna się od węzła w Harbutowicach i biegnie przez Ustroń i Wisłę do Istebnej. To jednak z najbardziej ruchliwych dróg w regionie.

