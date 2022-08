Burmistrz Żywca: dostawy ciepła w mieście zimą nie są zagrożone

Spółka Ekoterm, która dostarcza ciepło w Żywcu, ma już 70 proc. niezbędnej ilości opału na zimę; resztę Polska Grupa Górnicza dostarczy do końca roku - powiedział w piątek PAP burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Dostawy ciepła w sezonie grzewczym nie są zagrożone - dodał.

"Bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej w nadchodzącym sezonie zimowym w mieście jest niezagrożone. (…) Zarówno mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, jak i instytucje, szkoły, czy przedszkola będą je miały zapewnione" - powiedział Antoni Szlagor w rozmowie z PAP.

W Żywcu dostarczaniem energii zajmuje się miejskie przedsiębiorstwo Ekoterm. "Z informacji uzyskanych w spółce wynika, że zaopatrzyła się ona już w ok. 70 procent opału potrzebnego do bezpiecznego zaopatrzenia odbiorców w sezonie grzewczym. Zarząd Ekotermu posiada również zapewnienie dostawcy węgla - Polskiej Grupy Górniczej - o dostawie pozostałych 30 procent do końca roku" - podał Szlagor.

Rzecznik burmistrza Mariusz Hujdus w rozmowie z PAP powiedział, że Ekoterm dostarcza ciepło do ok. 11 tys. mieszkańców. W Żywcu mieszka ok. 30 tys. osób.

