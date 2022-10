W poniedziałek podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego burmistrzowie stolicy podpisali deklarację "Warszawa przeciw depresji". Deklaracja dotyczy tworzenia lokalnych aliansów dla zdrowienia w lokalnych społecznościach i przeciw depresji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w poniedziałek w Warszawie na konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu spotkali się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Aliansu Przeciw Depresji i stołecznego ratusza.

Według WHO w najbliższych kilku latach depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Jak wynika z najnowszych danych, liczba chorych wynosi obecnie ponad 350 mln, a w Europie blisko 85 mln. Oficjalnie w Polsce z depresją zmaga się ponad 1,5 mln osób.

"Wiemy, że depresja może dotknąć każdego, na każdym etapie życia i jest bardzo poważną chorobą. Dlatego chcemy, aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie szukać wsparcia i pomocy, którą zapewniamy w miejskich placówkach" - powiedziała podczas konferencji zastępca prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska. Dodała, że "dramatycznie rośnie również liczba młodych ludzi w kryzysie psychicznym, dlatego rozwijana jest miejska oferta pomocowa dla dzieci i młodzieży".

Według danych WHO depresja jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. W Polsce codziennie 15 osób odbiera sobie życie, a 225 próbuje to zrobić.

Dyrektor sekretariatu Aliansu Przeciw Depresji Piotr Toczyński podkreślił, że należy przypominać o wytycznych dla lekarzy pierwszego kontaktu, dotyczących diagnozowania depresji u pacjentów.

"Od trzech lat Naczelna Izba Lekarska i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne bardzo zabiegają o to, aby te wytyczne do lekarzy POZ dotarły i douczyli się w zakresie stosowania kwestionariusza przesiewowego depresji oraz rozpoznawania i leczenia depresji. W placówkach POZ z powodzeniem można by leczyć z powodzeniem kilkadziesiąt procent chorych" - powiedział Toczyński.

Zdaniem Sanem Ozem z biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zaangażowanie społeczności lokalnej w walce z depresją odgrywa ważną rolę.

"Ludzie, którzy stają wobec trudności w życiu, nie powinni być postrzegani jako ofiary. Należy je wzmacniać, by mogły działać na rzecz własnego dobrostanu" - podkreśliła Ozem i dodała, że wszystko zaczyna się od trzech poziomów.

"Chodzi o to, żeby decyzje były podejmowane były z uwzględnieniem opinii z różnych stron, a głos społeczności lokalnych był słyszalny. W tym celu trzeba zaangażować społeczność poprzez dyskusje, spotkania czy warsztaty" - stwierdziła i dodała, że takie działania zmniejszają skalę problemu w danym regionie.

Według doktor Joanny Krzyżanowskiej-Zbuckiej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii 3 na 4 osoby chorujące na depresję nie otrzymuje właściwej pomocy.

"Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Dostępność podstawowej pomocy psychiatrycznej nadal jest bardzo słaba, czas oczekiwania na konsultacje to kilka miesięcy lub dłużej. Nawet jeżeli człowiek wie, że potrzebuje pomocy, to nie ma dokąd się zgłosić i nawet jeżeli lekarz POZ chce mu pomóc, to nie ma do kogo go skierować" - wyjaśniła Krzyżanowska-Zbucka.

Dodała, że kolejną przyczyną jest stygmatyzacja. "Jest to dość szczególne, bo tej odmienności nie widać, a chorzy borykają się ze stereotypem, że to są osoby groźne i nieprzewidywalne. To bardzo niebezpieczne zjawisko, bo opóźnia zgłoszenie się do pomoc" - podsumowała.

Zdaniem Kaznowskiej warszawska oferta pomocowa to przede wszystkim wsparcie w szkołach, w których realizowany jest program "Szkoła dobrostanu psychicznego", szkolenia m.in. na temat walki z depresją u dzieci i nastolatków i dostęp do sieci poradni psychologiczno-pedagogicznych.

"W zeszłym roku szkolnym nasi specjaliści udzielili łącznie ponad 16 tys. konsultacji, przeprowadzali zajęcia grupowe i inne działania specjalistyczne" - przekazała.

W miejskich podmiotach funkcjonuje osiem ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Placówki oferują m.in. porady i diagnostykę, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej) i wizyty. Ośrodki znajdują się w Śródmieściu, na Białołęce, na Bielanach, Ochocie, w Ursusie, na Pradze-Południe, w Wawrze i na Woli. W miejskich podmiotach leczniczych funkcjonują poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży m.in. na Żoliborzu, Woli, Ursynowie i Pradze-Północ.

W ramach unijnych projektów w Warszawie działają także dwa środowiskowe centra - przy Szpitalu Wolskim i placówka Warszawa-Ochota. W 2021 r. z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w miejskich przychodniach i szpitalach skorzystało blisko 7 tys. dzieci i młodzieży, którym udzielono niemal 50 tys. konsultacji. W miejskich przychodniach funkcjonuje 26 poradni zdrowia psychicznego i oddziałów dziennych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Od jesieni ubiegłego roku na terenie dzielnicy Śródmieście działa Alians Przeciw Depresji w Warszawie. To jeden z pierwszych w Polsce lokalnych sojuszy mieszkańców, instytucji i lekarzy na rzecz osób doświadczających depresji. Alians działa pod patronatem prezydenta Warszawy i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Celem Aliansu jest m.in. wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, nastolatków, młodzieży i osób starszych, a także promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy i wspieranie rządzących w przekształcaniu usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Na zakończenie konferencji burmistrzowie Warszawy podpisali deklarację "Warszawa przeciw depresji", dotycząca tworzenia lokalnych aliansów przeciw depresji i zdrowienia w lokalnych społecznościach.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl