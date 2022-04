Business Centre Club: wiązaliśmy duże nadzieje z Polskim Ładem

Polski Ład miał stać się szansą na zmianę systemu podatkowego w Polsce. Szansa ta nie została jednak wykorzystana – ocenił Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club w trakcie debaty, która odbywała się w pierwszym dniu XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Wydaje nam się, że gramy do tej samej bramki, co rząd. Business Centre Club reprezentuje tysiące przedsiębiorców i jeśli oni na coś narzekają, to właśnie na skomplikowany system podatkowy. Zabrakło rzetelnych konsultacji Polskiego Ładu i stąd te poważne problemy – stwierdził Łukasz Bernatowicz.

Jak przypomniał, Business Centre Club od początku był pozytywnie nastawiony do propozycji zmiany.

- Wiązaliśmy duże nadzieje z Polskim Ładem, który na początku nazywał się Nowy Ład. Widzieliśmy w nim pewne nawiązania do Nowego Ładu prezydenta Roosevelta. Program ten dał impuls amerykańskiej gospodarce na dekady – mówił Łukasz Bernatowicz. - Spodziewaliśmy się, że podobny efekt przyniesie Polski Ład, bo jest na to szansa. Niestety uważamy, że szansa ta nie została wykorzystana. Program, który pojawił się w Polsce, nie dał impulsu polskiej gospodarce. Jest programem masowego obniżania podatków, ale cały ciężar został przerzucony na przedsiębiorców – podkreślił.

