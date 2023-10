Bydgoszcz: 40 mln zł dla miasta z Programu Inwestycji Strategicznych

Bydgoszcz otrzyma 40 mln zł na realizację przedsięwzięć ze środków przyznanych w ramach ósmej odsłony Programu Inwestycji Strategicznych, której wyniki zostały w sobotę ogłoszone na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Samorządy mogły składać po trzy wnioski na dofinansowanie inwestycji w wysokości: do 2 mln zł, do 8 i do 30 mln zł. Złożenie wniosku o wsparcie do 2 mln zł było warunkiem koniecznym, żeby można było złożyć wnioski w dwóch pozostałych kategoriach o wyższych limitach wsparcia.

Bydgoszcz złożyła wnioski we wszystkich możliwych kategoriach i w każdym przypadku otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości: 30 mln zł - na rewitalizację bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu Brdy, 8 mln zł - na rewitalizację Parku Ludowego im. Wincentego Witosa, 2 mln zł na rewitalizację Parku Centralnego poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie.

Najwyższa kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na kolejny już etap rewitalizacji bulwarów i nabrzeży Brdy od ul. Żabiej do Mostu Kazimierza Wielkiego. Przed dwoma laty miasto również otrzymało 30 mln zł wparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych na bulwary i nabrzeża Brdy.

W ramach ósmej odsłony Programu Inwestycji Strategicznych gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023 roku.

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach m.in. budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej; wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; infrastruktury społecznej; edukacyjnej.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku, aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.