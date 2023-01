Bydgoszcz: Będą kursować tylko niskopodłogowe tramwaje

W Bydgoszczy w najbliższych latach mają kursować tylko nowoczesne tramwaje niskopodłogowe, a stanowiące część taboru stare wozy mają zastąpić nowe z miejscowej fabryki Pesa. Jeszcze w tym roku na ulice wyjedzie 10 nowych pojazdów, a kolejne 30 ma zostać zamówionych.

Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 niskopodłogowych tramwajów z Pesy - dwa Tramicusy 122N i 33 Swingi, a także 46 tramwajów starego typu - Konstal 805 Na, z których najstarsze przekroczyły 40 lat.

W zeszłym roku miasto zawarło umowę z Pesą na dostawę 10 tramwajów z opcją na zwiększenie w przyszłości zamówienia do 46 pojazdów. Pierwsze z zamówionych wówczas tramwajów ma zostać dostarczone we wrześniu, a pozostałe do końca roku.

Władze miasta ostatnio zdecydowały o zamówieniu kolejnych 11 tramwajów. Od chwili uruchomienia opcji tramwaje powinny pojawić się na ulicach w ciągu dwóch lat.

Miasto gotowe jest też na zakup jeszcze 19 tramwajów, ale w tej sprawie czeka na decyzje Centrum Unijnych Projektów Transportowych, bowiem inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko - FEnIKS.

Zakup wszystkich nowych wozów zostanie zrealizowany z dofinansowaniem unijnym w wysokości 70-80 proc.

Do wykorzystania w ramach umowy ramowej z Pesą pozostanie jeszcze zamówienie sześciu pojazdów, na które miasto musi znaleźć środki

Bydgoszcz w ostatniej dekadzie również systematycznie rozwija i unowocześnia sieć połączeń. Długość torowisk zwiększyła się z 28 do 41 kilometrów. Powstały nowe połączenia na dworzec Bydgoszcz Główna, do największej dzielnicy Fordon oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. W budowie jest most tramwajowy, który połączy ulice Toruńską z Fordońską. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej linii tramwajowej na osiedle Szwederowo. Przygotowywana jest też przebudowa i rozbudowa zajezdni tramwajowej, która została zbudowana w drugiej połowie lat 50. zeszłego wieku.

