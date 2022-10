Bydgoszcz: Działalność rozpoczęło Centrum Obsługi Gotówkowej Poczty Polskiej

Centrum Obsługi Gotówkowej Poczty Polskiej rozpoczęło w środę działalność w Bydgoszczy. To jedna z 38 tego typu placówek i ósma co do wielkości w Polsce. Bydgoskie centrum przejęło zadania wykonywane dotychczas w dwóch punktach.

W środowym uroczystym uruchomieniu Centrum Obsługi Gotówkowej Poczty Polskiej w Bydgoszczy wziął udział wiceprezes spółki Wiesław Włodek.

"Poczta Polska Ochrona, która zajmuje się m.in. ochroną gotówki, co roku ma w kraju 300 tys. transportów gotówki i przejeżdża 20 mln km. Mamy 50 tys. punktów, z których odbieramy gotówkę lub je zasilamy. W Regionie Północnym Poczty Polskiej jest to drugie pod względem wielkości centrum, a ósme w kraju. Jest to dla nas bardzo ważne, bo mamy tutaj bardzo dużo klientów zewnętrznych, ale także własne punkty" - powiedział Włodek.

Dodał, że w okręgu jest 1350 punktów odbioru i zasilania w gotówkę. Włodek podkreślił, że bydgoska sortownia jest "najnowocześniejsza w kraju".

"Poczta Polska zdała egzamin na początku pandemii i w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy zwłaszcza na wschodzie kraju było duże zapotrzebowanie na gotówkę ze strony banków, a zgłoszenia wpływały kilka razy dziennie" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej.

Poczta przekazała, że otwarta w środę placówka w Bydgoszczy przejęła zadania wykonywane dotychczas w dwóch punktach, a w całej Polsce działa 38 obiektów tego rodzaju.

Jak podkreślili przedstawiciele spółki pocztowej, otwarcie Centrum Obsługi Gotówkowej w Bydgoszczy zapewni pracownikom wyższy standard pracy i pozytywnie wpłynie na efektywność. Dzięki wyposażeniu obiektu w nowoczesne urządzenia zmniejszy się czasochłonność oraz znacznie spadnie liczba ewentualnych usterek. W dłuższym okresie takie działania mają przynieść wymierne korzyści.

Poczta Polska jest liderem na krajowym rynku obrotu gotówkowego, świadczącym usługi, w ramach których obsługiwane są m.in. punkty klienta, bankomaty i wpłatomaty, parkometry oraz maszyny vendingowe.

