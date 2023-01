Bydgoszcz: Inwestycje za ponad 100 mln zł w kampusie politechniki

Na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) rok 2023 to okres dużych inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury i modernizacją obiektów. Koszt realizacji przedsięwzięć w kampusie Bydgoszcz-Fordon wyniesie ponad 100 mln zł.

"Rozwój politechniki wymaga inwestycji w infrastrukturę, która służyć będzie naszym studentom, pracownikom, a także mieszkańcom Bydgoszczy. Poszczególne przedsięwzięcia realizują także jeden ze strategicznych celów, którym jest konsolidacja uczelni w fordońskim kampusie - podkreślił rzecznik uczelni dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ.

Pod koniec lutego studenci wszystkich wydziałów uczelni będą korzystać z nowego budynku dydaktycznego. W budynku już od tygodnia działa centralny dziekanat dla całej uczelni, który zastąpił tradycyjne dziekanaty wydziałowe. Obecnie trwają przygotowania, aby wraz z nowym semestrem udostępnić również sale, laboratoria, multimedialną aule na kilkaset osób i strefę coworkingową. W budynku znajdzie się także Studium Języków Obcych. Wartość całego projektu wynosi około 47 mln zł.

W północnej części kampusu trwa budowa Akademickiego Centrum Sportu z wielofunkcyjną halą do koszykówki, siatkówki, futsalu i piłki ręcznej. W budynku znajdą się także sale do aerobiku, tańca, rehabilitacji, siłownia i ściana wspinaczkowa. Obiekt ma zostać oddany do użytku w czerwcu 2023 r. Koszt przedsięwzięcia to około 28 mln zł.

W sąsiedztwie centrum ma powstać zewnętrzna strefa sportowa, m.in. z boiskiem do piłki nożnej, bieżnią lekkoatletyczną, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej. Aktualnie toczy się procedura związana z wyłonieniem wykonawcy inwestycji, której realizacja będzie kosztować około 26 mln zł. Rozpoczęcie budowy planowane jest w trzecim kwartale.

Na obrzeżach kampusu powstaną nowoczesne szklarnie z zapleczem o łącznej powierzchni 900 mkw. Obiekt będzie służył Wydziałowi Rolnictwa i Biotechnologii. Niedawno została podpisana umowa z wykonawcą projektu. Przedsięwzięcie będzie kosztować około 6 mln zł.

Gruntowna przebudowa czeka drugie piętra budynków B i E kampusu. Modernizacja rozpocznie się w drugim kwartale i obejmie prawie 1500 mkw. Z wyremontowanej przestrzeni będzie korzystać Wydział Zarządzania, który zostanie przeniesiony z innej części miasta.

