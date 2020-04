Bydgoszcz: Koniec zasadniczej części rozbudowy ul. Grunwaldzkiej

Zakończyła się zasadnicza część rozbudowy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, będącej jedną z najważniejszych arterii w mieście. Na ponad 4,5-kilometrowym odcinku powstały dwie jezdnie jednokierunkowe, mające po dwa pasy ruchu.

W ostatnim etapie drogowcy oddali do użytku północną jezdnię trasy pomiędzy ulicami Flisacką i Filtrową w dzielnicy Czyżkówko. Obecnie kierowcy mogą płynnie poruszać dwiema jezdniami od Węzła Zachodniego do zachodniej granicy miasta w kierunku drogi ekspresowej S5.

W ramach inwestycji powstał buspas długości prawie 3 km.

Cała rozbudowa ma zakończyć się w czerwcu. Obecnie większość prac będzie prowadzona poza pasem jezdni. Kontynuowane będą roboty przy chodnikach, ścieżkach rowerowych, ulicach dojazdowych i zatokach autobusowych. Sadzone są krzewy.

Zanim została rozbudowana ul. Grunwaldzka, tworzyły się zatory, powodując trudności dla mieszkańców oraz wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Szczególnie uciążliwy był też okres, gdy trwały prace drogowe związane z inwestycją.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej rozpoczęła się wiosną 2018 r. Roboty były prowadzone na odcinku 4,55 km od granicy miasta do Węzła Zachodniego, w trzech etapach: od granicy miasta do ul. Kolbego, od ul. Kolbego do Filtrowej, od ul. Filtrowej do Węzła Zachodniego.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 90 mln, z czego większą część stanowić będzie unijne dofinansowanie.