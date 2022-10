Bydgoszcz: Loty do Bristolu w zimowym rozkładzie lotów

Nowością dla pasażerów korzystających z lotniska w Bydgoszczy będą rejsy do Bristolu w Wlk. Brytanii, które zostały wprowadzone do zimowego rozkładu lotów. Połączenie od przyszłego tygodnia, w poniedziałki i piątki, będą obsługiwały samoloty Ryanair.

Zimowy rozkład lotów, jak co roku, wprowadzony zostanie w ostatnią niedzielę października. Zaplanowano w nim między innymi dodatkowe rejsy w okresie świąteczno-noworocznym.

Rejsy z Portu Lotniczego Bydgoszcz do Bristolu będą realizowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki. W sezonie zimowym Ryanair obsługiwać będzie także loty z Bydgoszczy do Birmingham, Dublina, Londynu Luton oraz do Londynu Stansted.

Po raz pierwszy dla pasażerów bydgoskiego lotniska dostępne będą regularne rejsy linii lotniczych WIZZ Air. Pierwszy samolot przyleci z Londynu Luton 14 grudnia, a loty do 8 stycznia będą odbywały się w środy i niedziele. Przez pozostałą część sezonu zimowe połączenie będzie realizowane we wtorki i piątki.

Zmieni się również rozkład lotów Polskich Linii Lotniczych LOT z Bydgoszczy do Krakowa. Rejsy realizowane będą do końca tego roku dwa razy w tygodniu - w piątki i niedziele. LOT kontynuuje regularne rejsy na lotnisko Chopina w Warszawie. W sezonie zimowym loty do stolicy odbywać będą się sześć razy w tygodniu - od poniedziałku do piątku oraz w niedziele.

W okresie świąteczno-noworocznym przewidziano dodatkowe loty linii Ryanair. Zwiększona liczba połączeń realizowana będzie na trasach do Dublina i Bristolu, od 20 grudnia do 3 stycznia.

