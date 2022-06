Bydgoszcz: Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego - 16 mln zł

Mieszkańcy Bydgoszczy przez miesiąc mogą zgłaszać przedsięwzięcia do zrealizowania w ramach 10. budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest pula 16 mln zł - na zadania ponadosiedlowe, osiedlowe, małe projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe.

Największa część środków przeznaczona jest na zadania osiedlowe - 12 mln zł. Pomysły można zgłaszać na jedno z 29 osiedli, a wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej w regulaminie na konkretne osiedle. W przypadku zadań osiedlowych do zgłoszeń nie trzeba dołączać uchwały rady osiedla.

Na duże zadania ponadosiedlowe zarezerwowano łącznie 2,78 mln zł. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 1,39 mln zł. Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie uchwał trzech rad osiedli.

Kolejna kategoria to małe projekty społeczne. Wartość jednego projektu może sięgnąć 38,6 tys. zł. Z założenia mogą to być działania z zakresu m.in. aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii i sportu.

Nowością w tym roku są mikroprojekty osiedlowe, w przypadku których wartość jednego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Każdy mieszkaniec może zgłosić po trzy projekty ponadosiedlowe, osiedlowe, małe społeczne i mikroprojekty osiedlowe.

Przyjęcie regulaminu budżetu obywatelskiego poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, w których mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Zgłaszane zadania muszą mieścić się w zadaniach własnych miasta, być realizowane na terenach należących do miasta lub będących w jego władaniu, a także być ogólnodostępne. Wszystkie wybrane zadania będą realizowane w przyszłym roku.

Projekty - podobnie jak w dwóch poprzednich razach - można składać wyłącznie w sposób elektroniczny do 5 czerwca. Zgłoszenia przejdą weryfikację specjalnego zespołu i weryfikację obywatelską. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów przewidziano od 15 listopada do 15 grudnia tego roku, a projekty wybrane do realizacji zostaną ogłoszone 15 stycznia 2023 r.

