Bydgoszcz: Na lotnisku zostanie uruchomiony punkt wymazowy

W Porcie Lotniczym Bydgoszcz od wtorku uruchomiony zostanie punkt wymazowy, w którym będzie można wykonać testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 i szybkie testy antygenowe - poinformował Mateusz Dul z biura prasowego lotniska.

"To kolejny krok w kierunku bezpiecznego podróżowania. Obecnie niemal wszystkie kraje wymagają od podróżujących negatywnego testu na obecność koronawirusa. Punkt testowania bezpośrednio na lotnisku ułatwi podróż pasażerom latającym z Bydgoszczy do Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Ukrainy, ale też podróżującym transferem przez Warszawę. Do skorzystania z oferty laboratorium i wykonania testu zapraszamy także wszystkich mieszkańców naszego regionu, którzy np. przekroczyli granicę i chcą być zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny" - powiedział cytowany w komunikacie prezes portu Tomasz Moraczewski.

Godziny otwarcia punktu wymazowego zostały dostosowane do aktualnego rozkładu lotów. Laboratorium będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze w części ogólnodostępnej terminala.

W laboratorium na terenie lotniska będą pobierane wymazy do badań w ramach dwóch rodzajów testów: PCR - wynik po około 6 godzinach i szybki test antygenowy - wynik po około 30 minutach. Wykonanie testów jest odpłatne.

Szczegóły dotyczące wykonywania testów, w tym harmonogram godzin otwarcia punktu, dostępne są na stronie Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl