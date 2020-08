Bydgoszcz: Nowe połączenie lotnicze do Edynburga

Lot z Bydgoszczy do Edynburga zainaugurował w niedzielę rejsy na nowej linii Ryanaira. W tym samym dniu wznowione zostały loty tego przewoźnika z bydgoskiego lotniska do Londynu Luton – poinformował rzecznik Portu Lotniczego Bydgoszcz Daniel Mackiewicz.

Pierwszy samolot do Edynburga odleciał o godzinie 18.40. Rejsy do Szkocji odbywać się będą dwa razy w tygodniu - w niedziele i w czwartki. Samolot wystartuje od godzinie 15.10 z Edynburga i wyląduje w Bydgoszczy o 18.30, a w drogę powrotną wystartuje o godzinie 18.55 i wyląduje o godzinie 20.15 w Edynburgu (wszystkie godziny według czasu lokalnego).

"Nowy kierunek uruchomiony przez Ryanaira to świetna wiadomość, na którą czekało wielu naszych pasażerów. Dni i godziny rejsów pozwalają wygodnie dotrzeć na lotnisko podróżnym z całego regionu" - podkreślił cytowany przez rzecznika prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz Tomasz Moraczewski.

Wznowione loty do Londynu Luton będą odbywać się w piątki i w niedziele. Od sierpnia zwiększa się też liczba rotacji na linii Ryanaira do Londynu Stansted. Loty odbywać będą się również w piątki i niedziele, łącznie samoloty do Londynu Stansted latać będą pięć razy w tygodniu.

Rozkład lotów z bydgoskiego lotniska obejmuje poza tym rejsy Ryanaira do Birmingham (czwartek/sobota), Dublina (wtorek/sobota) oraz LOT-u do Zadaru (sobota) i Zakintos (czwartek).