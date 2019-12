Bydgoszcz: Ok. 100 ładunków wybuchowym z trotylem z Nitro-Chemu trafiło do Marynarki Wojennej

Blisko 100 ładunków wybuchowym wypełnionych trotylem produkowanym w Nitro-Chemie trafiło na wyposażenie polskiej Marynarki Wojennej - poinformowały w poniedziałek bydgoskie zakłady. Zdalnie odpalane ładunki przeznaczone są do niszczenia min morskich.

"Ładunki wypełnione produkowanym Bydgoszczy trotylem będą wykorzystywane w operacjach rozminowania dna Morza Bałtyckiego" - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie przesłanym mediom spółka Nitro-Chem.

W bydgoskich zakładach trotylem wypełniono 3 rodzaje ładunków. Dwa z nich przenoszone są przez pojazdy podwodne. Ich przeznaczenie to likwidacja min morskich, jak również neutralizacja ich głowic. Trzeci rodzaj - najmniejsze ładunki - przenoszą płetwonurkowie, a służą one do niszczenia minlin łączących kadłuby min z ich wózkami kotwicznymi.

"Nie tylko na lądzie czy w powietrzu, ale również pod wodą wykorzystywane są materiały produkowane w bydgoskiej spółce. W następnych latach będziemy elaborować kolejne ładunki na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi u wybrzeży Bałtyku" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. Krzysztof Kozłowski.

Ładunki przekazane zostały do składnicy w Gdyni.

"Tego typu ładunki tzw. +toczki+, jako jeden ze sztandarowych produktów przeznaczonych do zwalczania min morskich, od lat z powodzeniem wykorzystywane są przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Stały się one jednym z podstawowych środków technicznych naszej floty do niszczenia min morskich" - dodał cytowany w komunikacie p.o. Prezesa Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni Marcin Wiśniewski. To właśnie w zarządzanym przez niego ośrodku ładunki zostały opracowane.