Bydgoszcz: Pesa przekazała RCP ostatnią z 12 lokomotyw Gama Marathon

Pesa Bydgoszcz we wtorek przekazała Rail Capital Partners ostatnią z 12 zamówionych lokomotyw Gama Marathon, przeznaczonych do transportu intermodalnego - poinformował dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji fabryki Maciej Grześkowiak.

Kontrakt został zawarty przed trzema laty. Był realizowany i dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu zakupu lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO, czyli z przeznaczeniem do dzierżawy przez przewoźników kolejowych. Finasowanie odbyło się z udziałem Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

"Cieszę się, że kolejny finansowany z udziałem CUPT projekt kończy się w przewidzianym umową terminie. W perspektywie 2021-2027 planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu transportu intermodalnego w ramach KPO - planowany budżet 175 mln euro oraz FEnIKS - planowany budżet 230 mln euro, a także w ramach CEF2" - podkreśliła cytowana w komunikacie dyrektor Departamentu Multibranżowego CUPT Izabela Plutecka.

Dyrektor Plutecka zaznaczyła, że "dofinansowaniem będzie objęta budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykowanej infrastruktury kolejowej i drogowej, zakup lub modernizacja urządzeń przeładunkowych, taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych".

RCP systematycznie zwiększa liczbę pojazdów dzierżawionych przewoźnikom towarowym. W tej chwili spółka dysponuje 34 lokomotywami, z czego 29 to Gamy wyprodukowane przez Pesa. Klientami RCP są najwięksi na polskim rynku przewozów towarowych przewoźnicy kolejowi. Prezes spółki Ireneusz Kozłowski podkreślił, że RCP stale zwiększa liczbę pojazdów w swojej flocie i w planach ma kolejne zamówienia.

"Zgodnie z naszą strategią chcemy by po polskich torach jeździły nowoczesne, niezawodne i przyjazne środowisku lokomotywy i takie właśnie pojazdy oferujemy naszym klientom" - dodał prezes RCP.

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna ze spalinowym silnikiem dojazdowym. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie składów na liniach pozbawionych trakcji elektrycznej i jest stosowane przede wszystkim przy pracach manewrowych w portach, hutach, kopalniach czy terminalach kontenerowych.

Dostarczone RCP lokomotywy są wykorzystywane do obsługi składów pociągów w terminalach kontenerowych lądowych na terenie całego kraju i portowych Gdańska czy Gdyni. Gamy z silnikiem dojazdowym zakupione w ramach projektu współfinasowanego z CUPT pracują już dla takich klientów jak Lotos Kolej, Captrain czy Alza Cargo.

"Eksploatowane przez nas od trzech miesięcy lokomotywy Gama Marathon, spełniają stawiane im oczekiwania. Zabudowany spalinowy silnik dojazdowy tzw. last mile w znacznym stopniu usprawnił i skrócić czas obsługi składów na terminalach przeładunkowych portowych i krajowych, co spotkało się z dużym zadowoleniem klientów. Lokomotywy doskonale sprawdzają się przy realizacji naszych usług przewozowych" - powiedział cytowany prezes Alza Cargo Sławomir Sobotka.

Wiceprezes Pesy Maciej Maciejewski zaznaczył, że fabryka pracuje nad rozwojem rodziny Gama i wkrótce zaoferuje klientom kolejne typy lokomotyw.

Poza eksploatowanymi już w Polsce lokomotywami 111Ed, 111E i 111Db Pesa wkrótce zaoferuje klientom dwunapędową lokomotywę 111DE, która będzie przystosowana do pracy pociągowej zarówno pod siecią trakcyjną, jak i na liniach niezelektryfikowanych. We wrześniu na targach Trako Pesa zaprezentuje pierwszą polską lokomotywę manewrową SM42 wyposażoną tylko w napęd wodorowy. Bydgoska firma realizuje ten projekt we współpracy z PKN Orlen, a lokomotywa będzie wykorzystywana przez Orlen Koltrans do prac manewrowych na terenie rafinerii w Płocku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl