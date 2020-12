Bydgoszcz: Pesa zakończyła dostawę 10 pociągów na Sardynię

Pesa Bydgoszcz zakończyła dostawę 10 pociągów spalinowych ATR220TR na Sardynię. To pojazdy z większej partii, zamówionej przez włoskiego przewoźnika narodowego Trenitalia - poinformował w czwartek szef PR fabryki Maciej Grześkowiak.

"To pierwsza w historii spółki sytuacja, gdy wyprodukowane w Bydgoszczy pojazdy szynowe musiały być transportowane drogą morską. Z bydgoskiej fabryki najpierw liniami kolejowymi docierały do włoskiego portu Villa San Giovanni, a stamtąd specjalnym promem płynęły na położoną na Morzu Śródziemnym wyspę" - zaznaczył Grześkowiak.

Trenitalia podpisała z Pesą umowę na dostawę 44 spalinowych pojazdów typu ATR 220Tr w 2013 roku. W zeszłym roku przewoźnik skorzystał z opcji i zamówił dodatkowe 14 sztuk tych pojazdów, z których 10 z nich to pociągi dostarczone na Sardynię. Produkcja ostatnich czterech pociągów trwa i trafią one do Włoch w pierwszym kwartale 2021.

Łącznie we Włoszech eksploatowanych jest już 95 pojazdów Pesa, a ostatecznie będzie ich 99. Jeżdżą nimi pasażerowie między innymi w rejonach Florencji, Pizzy, Padwy, Bergamo czy Bolonii, a teraz także Sardynii.

Pesa uzyskała do tej pory 23 homologacje zagraniczne. Pojazdy Pesa wykorzystują przewoźnicy kolejowi w Niemczech, Włoszech, Czechach, na Litwie, Białorusi i Ukrainie, a tramwajami podróżują mieszkańcy Moskwy, Kijowa, Sofii, rumuńskiego Cluj, węgierskiego Szeged i rosyjskiego Kaliningradu. W tej chwili spółka, poza umową z Trenitalia, produkuje elektryczne zespoły trakcyjne dla czeskiego RegioJet i tramwaje dla Jassy w Rumunii.