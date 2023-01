Bydgoszcz: Pięć firm stanęło do przetargu na dokumentację linii tramwajowej

Pięć firm zgłosiło się do przetargu na przygotowanie dokumentacji nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta po otwarciu ofert. Inwestycja pozwoli na włączenie do sieci tramwajowej osiedla Szwederowo.

Przyszła dwutorowa linia tramwajowa długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Przed dwoma laty została opracowana koncepcja trasy.

Ze względu na dużą skalę przedsięwzięcia będzie realizowane etapami. W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja budowy torowiska długości 1,5 km od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej.

Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ul. Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastrukturą dla komunikacji publicznej. Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy. Pętla tramwajowa powstanie na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.

Do przetargu na przygotowanie dokumentacji zgłosiło się pięć firm, które wyceniły wartość prac na kwoty od 3 do 5 mln zł.

Oferty zostaną dokładnie sprawdzone przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, co pozwoli wybrać najkorzystniejszą propozycję i podpisać umowę z wykonawcą. Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) zajmie wykonawcy około 20 miesięcy. W ramach zadania zostanie zaprojektowana też przebudowa pętli tramwajowej na osiedlu Myślęcinek w innej części Bydgoszczy.

Miasto wcześniej rozpoczęło pracę nad montażem finansowym. Przedsięwzięcia uzyskają dofinansowanie unijne. Miasto wykorzysta środki z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Na budowę torowiska na Szwederowie pozyskano 63,5 mln zł, a na modernizację pętli Las Gdański - około 17 mln zł.

W Bydgoszczy sieć tramwajowa w ciągu ostatniej dekady jest systematycznie unowocześniana i rozbudowywana. Zwiększono długość torowisk z 28 do 41 kilometrów. Powstały nowe połączenia na dworzec Bydgoszcz Główna, do największej dzielnicy Fordon oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. W budowie jest most tramwajowy, który połączy ulice Toruńską z Fordońską. W ostatnich latach udało się również wymienić dużą część taboru. Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 nowoczesnych składów z Pesy, a kolejne 10 zostało zamówionych w tej fabryce.

