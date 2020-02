Bydgoszcz: Posłowie KO zapowiedzieli dalsze starania ws. poprawek do budżetu

Posłowie KO Iwona Kozłowska i Paweł Olszewski zapowiedzieli w poniedziałek, że dalej zabiegać będą o uwzględnienie ich poprawek do projektu budżetu państwa dotyczących okręgu bydgoskiego. W zeszłym tygodniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła ich propozycje zmian.

"Z ubolewaniem musimy stwierdzić, iż żadna z tzw. regionalnych poprawek z naszego okręgu wyborczego nie uzyskała akceptacji Komisji Finansów Publicznych, wszystkie zostały odrzucone. Jest to o tyle dziwne, iż duża część z tych poprawek wiązała się z kwestiami, które w kampanii wyborczej, a nawet po kampanii były publicznie poruszane przez parlamentarzystów PiS, pana premiera Mateusza Morawickiego i poszczególnych ministrów, którzy bywali w naszym województwie" - powiedział Olszewski na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Poprawki do budżetu Kozłowskiej i Olszewskiego dotyczyły: budowy drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń (3 mld zł), rewitalizacji terenów po byłych Zakładach Chemicznych "Zachem" (2 mld zł), przebudowy drogi krajowej nr 10 w Bydgoszczy (800 mln zł), budowy kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (290 mln zł), rozbudowy Filharmonii Pomorskiej (165 mln zł), remontu śluz w Bydgoszczy (150 mln zł), rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy (80 mln zł), budowy hali lekkoatletycznej w Bydgoszczy (52 mln zł), rewitalizacji nabrzeży Brdy w Bydgoszczy (30 mln zł) i środków na dokumentację przebudowy drogi krajowej nr 25 Inowrocław - Bydgoszcz (5 mln zł).

Zdaniem Olszewskiego - jak mówił - głównym winowajcą odrzucenia poprawek jest poseł PiS i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

"To, co się wydarzyło na Komisji Finansów Publicznych, świadczy o tym, że mamy do czynienia z całkowitym brakiem zaangażowania w sprawy lokalne. Pan minister Schreiber, który jest równolegle posłem z naszego okręgu, powinien więcej czasu poświęcić na to, żeby zadbać o zrealizowanie tego, co obiecywał, wykorzystując do tego premiera i ministrów" - mówił Olszewski.

Kozłowska zaznaczyła, że wraz z Olszewskim będą konsekwentnie zabiegać o uwzględnienie ich poprawek budżetowych - zamierzają zgłosić je w czasie drugiego czytania projektu budżetu, a jeśli zostaną one dorzucone, to planują doprowadzić od ich zgłoszenia jako poprawek senackich.

"(...) Sądzę, że większość parlamentarna tych istotnych poprawek mimo wszystko nie zaakceptuje. Ale to da świadectwo, z kim mamy do czynienia po stronie rządzącej" - dodał Olszewski.