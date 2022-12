Bydgoszcz: Postanie nowa linia tramwajowa

W Bydgoszczy powstanie nowa linia tramwajowa; w pierwszym etapie inwestycji o 1,5 km przedłuży dotychczasową linię na tzw. górnym tarasie miasta. Docelowo linia będzie miała 3,4 km i połączy osiedla Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie ze śródmieściem.

W pierwszej kolejności przygotowana zostanie dokumentacja odcinka o długości półtora kilometra do Ronda Kujawskiego do planowanej pętli tramwajowej na Szwederowie, na co został już ogłoszony przetarg.

Ważną częścią inwestycji będzie przebudowa ul. Solskiego na Szwederowie, tak aby na całej długości była to ulica dwujezdniowa, dwupasmowa z chodnikami i ścieżkami rowerowymi po obu stronach. Środkiem, między jezdniami ułożone zostanie torowisko. Obecnie ta ulica na części odcinka jest dwujezdniowa i dwupasmowa, a na części jednojezdniowa.

Przebudowana zostanie cała infrastruktura podziemna oraz fragmenty ulic dojazdowych.

W ramach zdania ma zostać również przebudowana pętla tramwajowa po przeciwnej, północnej stronie miasta - na Myślęcinku. Ze względu na rozbudowę sieci tramwajowej w mieście, konieczne jest powiększenie pętli o jeden tor wraz z peronami i wiatami.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) zajmie około 20 miesięcy.

Inwestycja tramwajowa ma zostać sfinansowana z funduszy europejskich przewidzianych na lata 2021-2027.

W Bydgoszczy systematycznie powiększana jest sieć tramwajowa. W ostatniej dekadzie długość torowisk wzrosła z 28 km do 41 km. Powstały nowe połączenia na kolejowy Dworzec Główny, do dzielnicy Fordon i wzdłuż ul. Kujawskiej z górnego tarasu do centrum. W trakcie budowy jest most nad Brdą, łączący ulice Toruńską z Fordońską. W przyszłości planowane jest połączenie Bielaw z Rondem Fordońskim oraz pętli przy ul. Rycerskiej z ul. Gdańską.

W ostatnich latach udało się też wymienić część taboru. Obecnie po mieście kursuje 35 nowoczesnych tramwajów z bydgoskiej Pesy, a koleje 10 zostało zamówionych.

