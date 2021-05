Bydgoszcz: Powstająca w Pesie lokomotywa na wodór przeznaczona jest dla Orlen Koltrans

Realizacja projektu lokomotywy z napędem wodorowym, powstającej w Pesie Bydgoszcz jest zaawansowana w 70 proc. Pojazd powstaje na bazie manewrowej lokomotywy spalinowej SM42 i jest przeznaczony dla Orlen Koltrans - poinformował w środę szef zespołu PR fabryki Maciej Grześkowiak.

O projekcie w środę na kongresie Impact'21 mówił prezes Pesy Krzysztof Zdziarski. Po raz pierwszy została tam publicznie zaprezentowana wizualizacja powstającej lokomotywy z napędem wodorowym.

"Trwają prace związane z zabudową konstrukcji, do naszych zakładów w Bydgoszczy dotarły również kluczowe komponenty, w tym ogniwa wodorowe. Premiera lokomotywy wodorowej Pesa odbędzie się we wrześniu podczas tegorocznych Targów Kolejowych Trako. Lokomotywa wodorowa Pesa powstaje na bazie lokomotywy manewrowej SM42. Jest realizowana we współpracy z PKN Orlen i Orlen Koltrans. Pesa pozyskała również wielu partnerów technologicznych wspierających ten projekt, m.in. ABB i TSA" - podał w komunikacie Grześkowiak.

Lokomotywa będzie miała zachowaną pierwotną charakterystykę trakcyjną, czyli będzie mogła ciągnąć składy do nawet 3200 ton.

Lokomotywa SM42 6Dn jest manewrową lokomotywą 4-osiową z silnikami trakcyjnymi o mocy 4x180kW. Przeznaczona jest szczególnie na rynek polski, ponieważ zastosowane rozwiązania konstrukcyjne uwzględniają specyficzne warunki polskiej infrastruktury kolejowej.

W pojeździe zastosowane zostaną zbiorniki wodoru - 175 kg, baterie trakcyjne typu LTO 167,6 kWh i ogniwa o mocy 2x85 kW.

"Pesa pracuje również nad implementacją napędu wodorowego do pasażerskich pojazdów szynowych" - zaznaczył Grześkowiak.

Jak powiedział podczas Impact '21 prezes Pesy Krzysztof Zdziarski, prace nad projektem lokomotywy z napędem wodorowym trwały dwa lata.

