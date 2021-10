Bydgoszcz: Prezydent miasta chce wyższych opłat za przejazdy komunikacją i parkowanie

Prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski zapowiedział we wtorek, że zwróci się do radnych o podwyższenie w 2022 r. opłat za przejazdy komunikacją publiczną i parkowanie pojazdów. Uzasadnia to spodziewanymi mniejszymi dochodami miasta w związku z Polskim Ładem oraz wzrostem cen paliwa i energii.

"Polski Ład to jest zamach na samorządność, kompetencje samorządów, na możliwość spełniania oczekiwań mieszkańców. To jest gigantyczny podatek, który rząd na swoje cele, może na cele chce przeznaczyć. (...) Skutki są oczywiste. Będziemy mieli mniej pieniędzy, w związku z tym będziemy mogli mniej inwestować, ale też jednocześnie musimy szukać dodatkowych dochodów" - powiedział na konferencji prasowej Bruski. "Będziemy musieli złożyć radnym propozycję zmiany ceny w komunikacji publicznej i w strefie płatnego parkowania. To jest nieodzowne, tak czynią wszystkie miasta" - dodał.

Prezydent miasta zaznaczył, że konieczne będzie ograniczenie inwestycji, skoncentrowanie się na inwestycjach z dofinansowaniem unijnym.

Wiceprezydent miasta Mirosław Kozłowicz wskazał, że konieczne jest podniesienie cen biletów komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie w wyznaczonych strefach, które od wielu lat nie były zmieniane. Zwrócił uwagę, że w tym czasie nastąpił bardzo duży wzrost kosztów paliwa i energii elektrycznej, zakupu pojazdów komunikacji publicznej, wynagrodzeń za pracę.

Ceny biletów autobusowych i tramwajowych mają wzrosnąć od 1 stycznia 2022 r., a opłaty za parkowanie - od 1 lutego 2022 r. Bilet jednoprzejazdowy komunikacją miejską ma podrożeć z 3 zł do 3,8 zł, miesięczny - z 88 zł d 108 zł, a dobowy ma pozostać na niezmienionym poziomie - 12 zł - podano na konferencji.

Opłata z pierwszą godzinę parkowania w strefie A z 3 zł ma wzrosnąć do 3,8 zł, a w strefie B - 1,5 zł do 2,6 zł. Tzw. opłata dodatkowa za nieopłacenie parkowania ma podrożeć z 50 zł do 200 zł. Planowane jest też rozszerzenie stref płatnego parkowania z 3,7 tys. miejsc do 4,5 tys. miejsc.

