Bydgoszcz: Rusza modernizacja Teatru Polskiego - zespół będzie grać na innych scenach

Rozpoczęła się modernizacja Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, w ramach której m.in. rozbudowana zostanie główna bryła budynku i wymieniona zostanie konstrukcja dachu. W czasie realizacji inwestycji zespół artystyczny będzie grać w innych miejscach.

Modernizacja ma służyć poprawie funkcjonalności i komfortu widzów. Projekt przewiduje nadbudowanie i rozbudowanie górnej bryły budynku. W ramach inwestycji przewidziane są roboty ogólnobudowlane, wymiana konstrukcji dachu oraz instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Przywrócona zostanie funkcjonalność balkonów i poprawi się akustyka obiektu. Przewidziano również poprawę estetyki przestrzeni przed budynkiem. Teatr zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane zostaną winda i podnośniki, a także mobilne fotele teatralne i odpowiednie urządzenia sanitarne.

Wykonawcą modernizacji jest firma KWK Construction, która wygrała ogłoszony przez miasto przetarg. Wartość inwestycji wyniesie 39,9 mln zł, z czego 7 mln zł to wsparcie unijne. Początkowo planowany koszt inwestycji miał być niższy, ale ze względu na wzrost cen na rynku budowlanym, miasto zwiększyło wysokość środków o 14 mln zł. Całość prac ma zostać zakończona na początku listopada przyszłego roku.

Teatr Polski, pomimo modernizacji, będzie prowadził działalność artystyczną. Część spektakli będzie wystawiana na nieobjętej modernizacją małej scenie teatru, ale też w pawilonie w śródmieściu oraz w aulach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i I Liceum Ogólnokształcącego.

W nowym sezonie zespół planuje wystawić pięć premier. Pierwsza z nich obędzie się na małej scenie 9 września, kiedy wystawiona zostanie sztuka "Ameryka" w reżyserii Julii Holewińskiej. Jesienią odbędzie się również Festiwal Prapremier i konkurs dramaturgiczny Aurora.

Teatr Polski znajduje się w śródmieściu Bydgoszczy, na ul. Adama Mickiewicza przy Parku Jana Kochanowskiego, w sąsiedztwie którego znajdują się też Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina.

Gmach teatru został wzniesiony w latach 1947-49. Potrzeba jego budowy wynikała z tego, że w 1945 r. wskutek działań wojennych zniszczony został budynek Teatru Miejskiego z końca XIX w., zlokalizowany na Placu Teatralnym na obrzeżach Starego Miasta.

Nowy budynek powstał w trudnym ekonomicznie okresie, budowano go w systemie gospodarczym. Gdy obiekt oddawano do użytku ceglane mury nie były otynkowane, nie zrealizowano też rozwiązań dekoracyjnych. Część z zaplanowanych prac ukończono dopiero pod koniec XX w. Najciekawszym elementem budynku jest fasada, którą akcentują pionowe podziały, arkady na poziomie parteru i wąskie okna. We wnętrzu znajduje się widownia z amfiteatralnie rozmieszczonymi fotelami, a dodatkowe miejsca znajdują się na balkonie.

