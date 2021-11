Bydgoszcz: Trzy miesiące potrwa naprawa Wiaduktów Warszawskich

Trzy miesiące potrwają prace konserwacyjne i naprawcze Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy, które pozwolą na funkcjonowanie obiektów jeszcze przez kilka lat. Wszystkie roboty będą odbywać się po wiaduktami i nie będą miały wpływu na ruch pojazdów.

Wiadukty Warszawskie, składają się z dwóch obiektów mostowych, które znajdują się w ciągu jednej z najruchliwszych arterii miasta, ulicy Fordońskiej (dk80) nad linią kolejową Bydgoszcz - Toruń (nr 18). Na każdy z wiaduktów są dwa pasy jezdni.

Podpisana została już umowa z firmą Kormost konserwację i naprawę wiaduktów w trybie projektuj i buduj. Koszt przedsięwzięcia to prawie 930 tys. zł. Prace projektowe i budowlane będą obywać się pod nadzorem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i zespołu ekspertów.

W pierwszej połowie roku pod wiaduktami ustawionych zostało osiem podpór, co kosztowało ponad 1,5 mln zł. Podpory pozwoliły na przywrócenie ruchu na wszystkich pasach jezdni, bowiem wcześniej ze względu na stan techniczny wiaduktów, ruch został ograniczony do jednego pasa w każdą stronę. Obecnie prędkość pojazdów jest ograniczona do 30 km/h, a samochody ciężarowe mogą poruszać się tylko prawymi pasami jezdni.

ZDMiKP przygotował już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych wiaduktów. Przewidziano, że nowe obiekty powstaną w latach 2026-2029. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 200 mln zł.

Wiadukty Warszawskie to dwa obiekty o długości 430 i 436 m, które oddano do użytku w roku 1973 r. Wybudowano je w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego.

Kilkanaście lat temu konstrukcja wiaduktów została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji, ale przez następne postępowała degradacji poszczególnych elementów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl