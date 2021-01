Bydgoszcz: W parku przemysłowo-technologicznym powstanie inkubator przedsiębiorczości

W Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (BPPT) powstanie inkubator przedsiębiorczości z budynkiem biurowym i halą podzieloną na odrębne boksy dla użytkowników. Ogłoszony został już przetarg na budowę obiektu.

Obiekt o powierzchni 5,4 tys. mkw. powstanie pomiędzy centrum technologicznym z firmami rozwijającymi nowe technologie a centrum logistycznym firmy Lidl. Będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze.

Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W środku będą odbywać się prace montażowe, składowanie towarów, drobna produkcja z wyłączeniem produkcji spożywczej, szkodliwej i uciążliwej. Każdy z boksów przeznaczony będzie dla innego użytkownika z możliwością łączenia boksów. Dostęp do hal zaplanowano bezpośrednio od zewnątrz. Boksy zostaną wyposażone w niezależne bramy i drzwi. Zaplanowano wspólny węzeł sanitarny i jadalnię dla pracowników.

W obiekcie przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek biurowy wyposażony zostanie w windę, odpowiednie toalety, nie będzie stopni pomiędzy parkingiem i wejściami do części biurowej i boksów.

Planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.

Szacowany jest koszt inwestycji to około 19 mln zł. Prace budowlane po podpisaniu umowy potrwają około półtora roku. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w oparciu o środki unijne. BPPT ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury biznesowej.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 ha. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Obecnie w ofercie jest około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha.

Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Część obszaru BPPT o powierzchni około 46 ha, włączona jest do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.