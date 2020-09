Bydgoszcz: Zabytkowa hala targowa znów będzie tętnić życiem

W zabytkowej hali targowej w centrum Bydgoszczy, po przeprowadzeniu remontu, znajdą się m.in. lokale gastronomiczne, stoiska handlowe i strefa rozrywki, a na zewnątrz - kino letnie. Miasto wyłoniło operatora obiektu, który w 1,5 roku przystosuje go do nowych funkcji.

"Zagospodarowanie hali targowej to dla nas bardzo ważny projekt. W pracach komisji oceniającej konkursowe projekty uczestniczyło wiele osób. Miasto oddaje na prawie 10 lat obiekt prywatnemu inwestorowi, który zapełni to miejsce funkcjami, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wyrażonymi w konsultacjach społecznych. Komisja jednogłośnie postanowiła wybrać ofertę firmy Net2b, która spełniała wszystkie nasze oczekiwania" - poinformował wiceprezydent miasta Michał Sztybel.

Hala targowa przez ostatnie kilka lat była nieczynna. Obecnie końca dobiegają prace związane z remontem konserwatorskim obiektu.

W odmienionej hali targowej do dyspozycji klientów będą trzy poziomy - piwnice, parter i antresola. Przewidziano powstanie m.in. lokali gastronomicznych, browaru, stoisk handlowych, a także urządzenie stref rozrywki i wypoczynku. Na placu przed halą ma powstać bazar, a także piaszczysta plaża z leżakami i kino letnie.

Budowa hali targowej rozpoczęła się w 1904 r., a po dwóch latach oddano ją do użytku. Wówczas było w niej 96 stoisk przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży mięsa i ryb, a handel był prowadzony we wszystkie dni tygodnia. W latach 1924-1939 hala była administrowana przez Dyrekcję Rzeźni Miejskich - na paterze handlowano mięsem i rybami, a w piwnicy - drobiem i nabiałem.

Później przez dziesięciolecia w hali sprzedawano różne artykuły, w tym mięso, ryby i nabiał. W ostatnich kilkunastu latach, gdy pojawiły się wielkie sklepy, hala straciła dawne znaczenie, podobnie jak przyległe do niej targowisko, na którym sprzedawano warzywa i owoce.

W 2016 r. miasto odkupiło halę od firmy, która przez lata zarządzała obiektem. Po przeprowadzeniu konsultacji dotyczących przeznaczenia budynku, zdecydowano na prowadzenie w nim głównie działalności gastronomicznej i handlowej. Obiekt poddano remontowi konserwatorskiemu. Inwestycja warta 2,3 mln zł objęła renowację elewacji, dachu, naprawę zarysowań ścian budynku, demontaż boksów handlowych wewnątrz budynku, wymianę szyb oraz remont zewnętrznego tarasu i balustrady.