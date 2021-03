Bydgoszcz: Zaprezentowano tekę edukacyjną IPN "O wieś polską wolną, niezależną, samorządną"

Instytut Pamięci Narodowej przygotował tekę edukacyjną "O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI +Solidarność+ (1944–1989)", przeznaczoną głównie dla uczniów i nauczycieli. Prezentacja teki odbyła się we wtorek w Bydgoszczy.

Publikację została przygotowana przez pracowników delegatury IPN w Bydgoszczy Katarzyny Maniewskiej, Kamili Churskiej-Wołoszczak i Przemysława Wójtowicza.

"Przede wszystkim chciałbym podziękować autorom teki, którzy włożyli dużą pracę w jej przygotowanie. Inicjatywa jej powstania narodziła się podczas uroczystości wręczania działaczom NSZZ +Solidarność+ RI Krzyży Wolności i Solidarności w Ustrzykach. Dzisiaj jesteśmy w Bydgoszczy, kolejnym mieście na szlaku do legalizacji, uznania przez komunistów "zielonej" Solidarności. (...) Polska wieś może być dumna z tego dziedzictwa oporu i tę dumę też takimi publikacjami chcemy polskiej wsi przywracać" - powiedział prezez IPN Jarosław Szarek.

Według założeń materiały edukacyjne "O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI +Solidarność+(1944-1989)" mają m.in. wspierać nauczycieli szkół ponadpodstawowych w procesie kształcenia historycznego, uzupełniać narrację i treści nieobecne w podręcznikach szkolnych odnoszące się do antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców polskiej wsi w okresie komunistycznej dyktatury.

Publikacja, obejmująca okres 1944-1989, została podzielona według układu chronologicznego na trzy części. W skład każdej z nich wchodzą dwa oddzielne zeszyty. Poszczególne części to: Komuniści wobec polskiej wsi, wieś wobec komunizmu 1944-1956 - esej dla nauczyciela plus 35 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia, Sytuacja wsi polskiej i niezależne organizacje chłopskie w latach 1956-1981 - esej dla nauczyciela plus 12 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia, oraz Narodziny i działalność rolniczej "Solidarności" 1981-1989 - esej dla nauczyciela plus 24 teksty źródłowe oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.

IPN podkreślił, że nie zawsze doceniany wkład mieszkańców polskich wsi w walkę o wolność i sprawiedliwość, w tej tece edukacyjnej, został przedstawiony najlepiej, jak tylko można.

Kilkaset egzemplarzy teki w formie drukowanej zostało rozesłanych przede wszystkich do szkół średnich i wyższych, najwięcej do rolniczych. Publikacja jest również dostępna w formie elektronicznej na stronie IPN.

Oficjalna prezentacja teki odbyła się w sali Bydgoskiego Marca 1981 w Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 40. rocznicę rozpoczęcia strajku chłopskiego w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, domagających się m.in. rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

19 marca 1981 r. w tej sali, podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy zjawiła się grupa związkowców, którzy przyszli przedstawić postulaty uczestników o strajku chłopskiego. Działacze zostali siłą wyprowadzeni z budynku przez funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Trzech działaczy - przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Jan Rulewski, działacz związku Mariusz Łabentowicz i działacz chłopski Michał Bartoszcze zostali dotkliwie pobici i trafili do szpitala.

Jednak odstąpiono od usunięcia strajkujących działaczy chłopskich z bydgoskiej siedziby WK ZSL i podjęto z nimi rozmowy. Ostatecznie rozmowy zakończyły się 17 kwietnia 1981 r. zawarciem tzw. porozumienia bydgoskiego, w którym władze zobowiązały się m.in. do zalegalizowania rolniczej Solidarności. Do rejestracji NSZZ RI "Solidarność" doszło 12 maja 1981 r.

