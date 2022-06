Bydgoszcz: Zrewitalizowane zostaną bulwary i wyspa św. Barbary

Rewitalizacji poddany zostanie kolejny odcinek bulwarów nad Brdą w Bydgoszczy, pomiędzy ul. Krakowską i mostem Kazimierza Wielkiego, oraz wyspa św. Barbary na rzece w centrum miasta. Ogłoszono już przetarg na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i buduj".

Jesienią zeszłego roku Bydgoszcz otrzymała dofinansowanie na rewitalizację bulwarów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 29,97 mln zł.

Przebudowa bulwarów obejmie odcinek od ul. Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego o długości 1,65 km. Zakres prac to m.in.: przebudowa nabrzeża, wymiana nawierzchni istniejących ścieżek dla pieszych, budowa asfaltowej drogi rowerowej oraz nowych odcinków ścieżek dla pieszych i rowerzystów, montaż nowego oświetlenia, a także powstanie miejsc do cumowania łodzi i tarasów widokowych.

Inwestycja będzie realizowana w trybie "zaprojektuj i buduj". Wyłoniona w przetargu firma najpierw opracuje projekt i zdobędzie niezbędne pozwolenia, a następnie wykona prace budowlane. Realizacja przedsięwzięcia, po podpisaniu umowy, zajmie 2,5 roku.

Przetargiem objęto również rewitalizację wyspy św. Barbary na Brdzie w centrum miasta, w sąsiedztwie Jazzu Farnego. Zaplanowano: uporządkowanie zieleni, posadzenie drzew i krzewów, montaż oświetlenia. Wyspa ma być dostępna dla przypływających kajakami, łódkami i rowerami wodnymi.

Miasto wcześniej zleciło przebudowę bulwarów pomiędzy mostem Bernardyńskim i ul. Uroczą. Wykonawca niedawno przejął plac budowy i przygotowuje się do rozpoczęcia robót.

W czasie trwającej budowy nowych mostów Kazimierza Wielkiego, łączących ulice Fordońską i Toruńską, powstaną również drogi rowerowe i chodniki łączące je z bulwarami.

W Bydgoszczy w latach 2012-2014 przeprowadzono rewitalizację nabrzeży Brdy na odcinku od ul. Unii Lubelskiej do Rybiego Rynku długości 1,6 km.

