Był Getin Noble Bank, jest VeloBank. Kto kupi ten łakomy kąsek?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął procedurę sprzedaży 100 procent akcji VeloBanku. Wiążące oferty dotyczące zakupu mają zostać złożone do końca września tego roku, a finalizacja procesu przewidziana jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

Prywatyzacja VeloBanku powinna się dokonać do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Leszek Czarnecki i posiadacze obligacji Getin Noble Banku czekają na orzeczenie sądu w sprawie legalności przymusowej restrukturyzacji.

Bank pozbawiony obciążenia w postaci frankowych kredytów hipotecznych może być łakomym kąskiem do przejęcia.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w opublikowanym komunikacie podał, że rozpoczął oficjalną procedurę sprzedaży 100 procent akcji VeloBanku. Zgodnie z przyjętym planem zostanie ona rozłożona na dwa etapy. W ciągu najbliższych tygodni potencjalni zainteresowani inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia niewiążących ofert. Będą się oni mogli także zapoznać z bieżącą sytuacją finansową i otrzymać wgląd do dokumentów.

Kolejnym etapem będzie zaproszenie wybranych podmiotów do złożenia, do końca września 2023 roku, wiążących ofert. Następnie rozpoczną się ich ocena i ostateczne negocjacje związane z podpisaniem umowy. Według przyjętego kalendarza finalizacja procesu jest przewidziana przed końcem marca 2024 roku.

- Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oczekuje, iż wybrani oferenci będą gwarantować bezpieczne i stabilne zarządzanie bankiem, wykażą zdolność do zapewnienia bankowi odpowiedniego wsparcia i posiadania odpowiedniego potencjału finansowego i know-how dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem - czytamy w komunikacie prasowym BFG.

30 września 2022 roku był dniem zawieszenia notowań Getin Noble Banku

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia Getin Banku z Noble Bankiem. Głównym akcjonariuszem był biznesmen Leszek Czarnecki, który był równocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ze względu na błędy w zarządzaniu i bardzo dużą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich bank zmuszony był do utworzenia ogromnych rezerw.

W związku z tym nastąpiło gwałtowne obniżenie wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wskaźników wypłacalności. W 2022 roku Getin Noble Bank poddany został przymusowej restrukturyzacji ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo ogłoszenia upadłości. Do 30 września 2022 spółka notowana była na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gdyby bank zmuszony był ogłosić upadłość, wówczas klienci otrzymaliby wypłatę zgromadzonych środków na kontach w złotych oraz w euro i dolarach amerykańskich do wysokości ustawowych gwarancji państwowych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej, czyli do wysokości równowartości 100 tysięcy euro.

Dzięki stworzeniu banku pomostowego klienci nie stracili kilku miliardów złotych zdeponowanych w Getin Noble Banku

Środki powyżej tego poziomu przepadają, podobnie jak lokaty należące do podmiotów gospodarczych i samorządów. W praktyce oznaczało to ogromne straty. W przypadku przymusowej restrukturyzacji zastosowano rozwiązanie związane z powołaniem tak zwanego banku pomostowego, do którego 2 października 2022 roku przeniesiono wszystkie konta i lokaty z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych złotowych i frankowych.

Nowy podmiot rozpoczął normalną obsługę klientów pod roboczą nazwą Bank BFG, aby z czasem przyjąć zarejestrowaną już wcześniej nazwę VeloBank. W nowym banku BFG przejął 51 procent udziałów, natomiast pozostałe 49 procent należy do spółki System Ochrony Banków Komercyjnych założonej przez osiem największych polskich banków komercyjnych.

W skład konsorcjum wchodzą: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millenium, PKO BP, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Bank Pekao oraz Santander Bank Polska. Łącznie te dwie instytucje na ratowanie Getin Noble Banku przeznaczyły około 10 miliardów złotych.

VeloBank normalnie funkcjonuje i przynosi zysk głównie dzięki temu, że został administracyjnie uwolniony od obciążenia w postaci kredytów hipotecznych. Według danych na koniec pierwszego kwartału 2023 roku posiadał aktywa o wartości 42 miliardów złotych, depozyty klientów przekroczyły 39 miliardów złotych, a poziom kredytów netto wynosił 21 miliardów złotych. Zgodnie z deklaracjami BFG bank jest rentowny od początku swojej działalności.

VeloBank pozbawiony obciążeń w postaci kredytów frankowych wypracowuje w każdym kwartale zyski

Warto przypomnieć, że operacja związana z przymusową restrukturyzacją nie obyła się bez ofiar. Przede wszystkim stratę ponieśli akcjonariusze, którzy na swoich rachunkach inwestycyjnych mieli 30 września 2022 roku zapisane akcje Getin Noble Banku. Według kursu z ostatnich dni notowań wartość spółki przekraczała 150 milionów złotych. Akcje zostały umorzone i przestały mieć jakąkolwiek wartość.

GNB wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 700 milionów złotych. Także te obligacje stały się z dnia na dzień bezwartościowym papierem. Poszkodowani obligatariusze oraz sam Leszek Czarnecki złożyli w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA) pozew w sprawie oceny, czy przymusowa restrukturyzacja była w pełni legalna. Do tej pory nie ma orzeczenia w tej sprawie.

Prywatyzacja ma na celu znalezienie nowego właściciela i wydaje się, że podstawowym kryterium przy przy wyborze będzie cena za pakiet 100 procent akcji. W ocenie analityków polskiego rynku bankowego VeloBank może być łakomym kąskiem, ponieważ nie jest obciążony zobowiązaniami, a pozyskanie znaczącej kwoty depozytów w sytuacji obowiązywania wysokich stóp procentowych jest argumentem za kupnem banku.

Pewien problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy współakcjonariuszami pakietu 49 procent banku, przez System Ochrony Banków Komercyjnych, jest osiem największych banków, które mają pełny wgląd w obecną sytuację finansową. Możliwe jest także, że podmioty zagraniczne uznają za interesujące wejście na polski rynek i rozpoczęcie działalności z wykorzystaniem placówek i doświadczonego personelu.

Amerykański bank inwestycyjny JP Morgan będzie doradzał przy tej transakcji

Mając to na uwadze, Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał umowę z amerykańskim bankiem inwestycyjnym JP Morgan, który ma doradzać przy tej transakcji.

W ciągu kilku tygodni będzie znana lista banków zainteresowanych przejęciem VeloBanku. Identyfikacja będzie tym łatwiejsza, że wszystkie banki są notowane na GPW w Warszawie i mają obowiązki związane z zamieszczaniem komunikatów giełdowych.

