Była gwiazda warszawskiej giełdy zanotowała stratę w wysokości 189 mln zł

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, ma za sobą wymagający rok.

Przychody grupy w 2022 r. wyniosły 542,5 mln zł i były dużo niższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 1,72 mld zł.

Grupa zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 181,2 mln zł, podczas gdy w roku 2021 grupa miała zysk w wysokości 463,4 mln zł.

Mercator Medical miał w 2022 r. stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 189,6 mln zł, podczas gdy w roku 2021 był zysk na poziomie 446,8 mln zł.

Powrót do sytuacji sprzed pandemii. Dekoniunktura na rynku rękawic

Dekoniunktura na światowym rynku rękawic jednorazowych w 2022 roku w naturalny sposób wpłynęła negatywnie na rezultaty wszystkich firm z branży, w tym grupy Mercator Medical.

- Choć zużycie rękawic jednorazowych na świecie, według dostępnych opracowań, znajduje się w długoterminowym trendzie rosnącym, to nowe moce produkcyjne azjatyckich konkurentów i wysoki stan zapasów w łańcuchu dostaw w naturalny sposób wywołały drastyczny spadek cen rynkowych względem pandemicznych szczytów i negatywnie wpłynęły na bieżący popyt - podaje Mercator Medical.

W rezultacie w roku 2022 przychody netto ze sprzedaży grupy Mercator Medical powróciły do poziomu przedpandemicznego (542,5 mln zł, co oznacza wzrost 0,5 proc. w porównaniu do roku 2019).

Sytuacja rynkowa sprawiła również, że niekorzystne dynamiki wyników finansowych w ujęciu rok do roku zostały pogłębione przez odpisy bilansowych wartości aktywów produkcyjnych (127,5 mln zł). Co jednak istotne, odpisy mają charakter jednorazowy oraz - przede wszystkim – niegotówkowy, a sytuacja płynnościowa grupy pozostaje - jak zapewniono - na bardzo wysokim poziomie.

Wielka hossa minęła i trwa dochodzenie do równowagi

- Proces dochodzenia rynku rękawic jednorazowych do nowej równowagi po wielkiej hossie roku 2020 trwa niestety dłużej, niż zakładała większość ekspertów i uczestników rynku. Jednak Grupa Mercator Medical jest dobrze przygotowana do przetrwania tego okresu i wykorzystania go na procesy optymalizacyjne w organizacji, aby wzmocnić potencjał długoterminowego wzrostu. Wyróżnia nas zarówno europejskie pochodzenie, najnowocześniejsza w branży nowa fabryka rękawic, a także synergia segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego. Naszą stabilność i wiarygodność biznesową buduje ostrożność finansowa, dzięki czemu utrzymujemy bufor na okres rynkowej dekoniunktury, po której – jak oczekujemy i na co wskazuje historia cykli w naszej branży - producenci i dystrybutorzy będą mogli znów generować satysfakcjonujące marże - mówi Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical.

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec grudnia 2022 roku 421,8 mln zł gotówki i innych aktywów finansowych, w skład których wchodziły obligacje skarbowe, obligacje zabezpieczane przez Skarb Państwa, obligacje korporacyjne o wysokim ratingu, listy hipoteczne, certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych oraz akcje, a inwestycje były dokonywane m.in. przez wyspecjalizowany w zarządzaniu majątkiem podmiot z siedzibą w Szwajcarii.

Z rękawicami z Krakowa poprzez Tajlandię na cały świat

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40.

