Byli ministrowie skarbu o reaktywacji resortu

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego na powrót pojawi się Ministerstwo Skarbu Państwa lub resort o innej nazwie (prawdopodobnie Ministerstwo Zasobów Narodowych), ale z podobnymi zadaniami i kompetencjami. Dla Zjednoczonej Prawicy powrót do przeszłości nie jest przyznaniem się do błędu. Co innego twierdzą byli ministrowie skarbu państwa, którzy zgodzili się skomentować dla nas gospodarcze plany PiS na kolejną kadencję.

"Narodowy" w nazwie to przesada

Sasin złym sternikiem?

- Rozproszenie nadzoru nad spółkami pomiędzy ministerstwami doprowadzono do sytuacji, że do zarządów tych spółek trafiali przypadkowi ludzie. To nie było profesjonalne zarządzanie. Wskaźniki gospodarcze pokazują, że ostatnie 3 lata to była katastrofa – wartość spółek skarbu państwa spadła. Zwłaszcza tych z sektora energetycznego. Widać to chociaż po wartości wypłaconej dywidendy do budżetu – z prognozowanych kilku miliardów złotych skończyło się na 1,5 mld. To dowód na to, że dotychczasowy sposób zarządzania majątkiem państwa nie miał nic wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem – sugeruje Andrzej Czerwiński, minister skarbu państwa w rządzie Ewy Kopacz.Naprawę sytuacji w państwowych firmach PiS powinno rozpocząć od sektora energetycznego.- W nowym ministerstwie powinni zacząć przede wszystkim od energetyki. Monopolizacja w zarządzaniu spółkami doprowadziła do skokowych wzrostów cen energii, które trzeba było ręcznie obniżać. Rynek obrotu energią w Polsce praktycznie nie istnieje. Spółki sztucznie zostały zmuszone do inwestowania w górnictwo – dodaje były minister.Zarówno były minister Kazimierza Marcinkiewicza, jak i Ewy Kopacz przyznali, że nazwa nowego-starego resortu nie jest istotna. Jednak do „unarodowiania” spółek podchodzą z dystansem- Nazwa to jest drugorzędna kwestia. Jednak boją się używania słowa „narodowy”. Ostatnio jest to nadmiernie wykorzystywany przymiotnik – argumentuje Mikosz.- „Narodowy zasób” brzmi źle. Narodowe sektory nie są nastawione na wynik gospodarczy. Istnieje ryzyko, że w ten sposób będzie się przykrywało interesem narodowym kwestie osiąganych wyników gospodarczych. To może być groźne dla firm – dodaje Czerwiński.Kontrowersje budzi też nieoficjalna kandydatura Jacka Sasina na głównego porządkowego sytuacji w państwowych spółkach.- Oczywiście, że powrót do koordynacji zarządzaniem spółkami skarbu państwa z jednego ministerstwa jest dobry. Jednak ta zmiana, poza zmianami strukturalnymi, powinna nieść za sobą również zmianę myślenia. Ważne, żeby przestać zarządzać państwowym mieniem przez pryzmat własnych interesów politycznych i postawić na profesjonalistów. Obawiam się, że minister Jacek Sasin nie jest gwarantem tego, że tak się właśnie stanie – mówi Andrzej Czerwiński.Były szef resortu skarbu za czasów Marcinkiewicza w rozmowie z nami jest bardziej powściągliwy.- Nie znam ministra Jacka Sasina. Nie jestem w stanie ocenić jego kompetencji – ucina Andrzej Mikosz.