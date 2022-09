Były minister PiS ostrzega: problemy są nieuchronne

- Nie widzimy na razie znaczącego zagrożenia ze strony firm niemożnością obsługi instrumentów finansowych w banku. Natomiast trudno oczekiwać, żeby takich sytuacji nie było w najbliższych kwartałach. Spowolnienie jest nieuchronne - mówi WNP.PL Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na razie sytuacja w Pekao jest dobra, jednak wyniki na koniec roku będą się różnić od prognoz z wakacji kredytowych.

Nie ma obecnie obaw o obsługę zobowiązań finansowych ze strony firm. Niektóre inwestycje, które nie są w tej chwili pilnie potrzebne, będą jednak przez nie odkładane.

Bank Pekao w swojej nowej strategii mocno postawił na zielone inwestycje. Jak mówi Jerzy Kwieciński, kryzys tylko przyspieszy tego typu projekty, a Pekao jest zainteresowane ich finansowaniem.

Zielone inwestycje i ich finansowanie będą jednym z tematów zbliżającej się konferencji pod patronatem WNP.PL pod nazwą PRECOP 27. Odbędzie się ona 18-19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP 27 w Egipcie. Rejestracja już wystartowała.



Po latach prosperity przyszedł trudny czas dla sektora bankowego w Polsce. Pogorszenie się perspektyw sytuacji gospodarczej i wzrost stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym. Rynek nieruchomości stanął, przedsiębiorstwa ograniczają do minimum inwestycje. Dodatkowo banki zostały zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat i obciążone wakacjami kredytowymi. Jednak - jak zapewniają sami bankowcy – ich bilanse trzymają się na razie mocno.

Polski sektor bankowy na razie trzyma się mocno, na koniec roku będzie gorzej

- Na razie sytuacja w banku jest dobra. To znaczy nasze dochody operacyjne są na bardzo dobrym poziomie, dużo lepszym aniżeli w zeszłym roku. Jeżeli mówimy o wynikach, które bank będzie notował na koniec roku, to prawdą jest, że nie będą one już takie, jak się wcześniej spodziewaliśmy - mówi WNP.PL Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, wskazując, że wpływ na to będą miały okoliczności zewnętrzne, czyli wakacje kredytowe.

- Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to rozwiązanie, który przedstawił rząd, które dotyczy banków, jest rozwiązaniem bardzo dobrze przyjmowanym przez naszych klientów, odbiorców kredytów hipotecznych. Inflacja spowodowała wzrost stóp procentowych, a to oznacza wyższy koszt pieniądza dla wszystkich odbiorców kredytów, czy to klientów indywidualnych, którzy sięgają po kredyty hipoteczne, czy biznesowych, którzy sięgają po kredyty inwestycyjne czy obrotowe - tłumaczy.

Wiele przedsięwzięć zostało rozpoczętych znacznie wcześniej. Mowa o projektach przygotowywanych przez firmy od miesięcy, a nawet lat. To inwestycje średnio- i długoterminowe, które są cały czas realizowane. Dlatego, jak podkreśla nasz rozmówca, nie można mówić obecnie o ograniczaniu przez firmy działalności kredytowej.

Firmy potrzebują pieniędzy, gdy drożeje energia, surowce i półprodukty

- Obserwujemy duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, bo wzrosły ceny energii, surowców, półproduktów, które firmy kupują dla swojej działalności. I to jest coś, czego nie obserwowaliśmy jeszcze parę kwartałów temu. To silne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy redukuje nadpłynność, która była w sektorze przedsiębiorstw, ale także ogranicza bardzo silnie nadpłynność w sektorze bankowym - mówi Jerzy Kwieciński.

Spowolnienie jest nieuchronne. Rosną obawy o spłacalność już zaciągniętych zobowiązań

Przy takim wzroście kosztów prowadzenia działalności, przy gwałtownie rosnących kosztach kredytów, pojawia się pytanie o zagrożenie spłacalności już zaciągniętych zobowiązań. Jednak nasz rozmówca uspokaja, że na razie jeszcze nie widać takich sygnałów w liczbach.

- Wspomnę poprzedni kryzys z 2020 r., wywołany pandemią, kiedy też były bardzo silne obawy o problemy z obsługą kredytów i w ogóle kondycję wielu firm. To nie nastąpiło, gospodarka sobie poradziła, aczkolwiek perturbacje w niektórych sektorach były widoczne - mówi Jerzy Kwieciński.

Jak dodaje, w tej chwili buforem, który łagodzi trudną sytuację gospodarczą, są środki pieniężne zgromadzone przez firmy, jak również przygotowanie banków do finansowania firm w tej chwili. Można jednak się spodziewać, że niektóre inwestycje, które nie są w tej chwili pilnie potrzebne, będą przez firmy odkładane.

- Nie widzimy na razie znaczącego zagrożenia ze strony firm niemożnością obsługi kontraktów, instrumentów finansowych w banku. Natomiast trzeba szczerze powiedzieć, że trudno oczekiwać, żeby takich sytuacji nie było w najbliższych kwartałach. Spowolnienie jest nieuchronne - podsumowuje wiceprezes Pekao.

Kryzys to dobry czas na zielone inwestycje. Banki chcą je finansować

Bank Pekao mocno postawił na zielone inwestycje. Do 2024 roku zamierza przeznaczyć na finansowanie projektów OZE i ESG kwotę 30 mld zł. W obliczu tylu wyzwań, jakie stają nie tylko przed sektorem bankowym w Polsce, ale przed całą gospodarką, są obecnie środki i przestrzeń do tego typu inwestycji?

- Paradoksalnie ten klimat jest nawet lepszy. Wzrost cen energii elektrycznej spowodował, że tego typu inwestycje stały się bardziej opłacalne. Widzimy tutaj zarówno zainteresowanie klientów indywidualnych, którzy stawiają przy gospodarstwach domowych instalacje fotowoltaiczne i kupują pompy ciepła, jak również wśród firm, które z jednej strony są zaskoczone wzrostem cen, ale też niestabilnością. Czegoś takiego nie doświadczaliśmy w ostatnich latach. Firmy są zatem zainteresowane posiadaniem własnych źródeł energii, które są w stanie zapewnić nie tylko tanią, ale przede wszystkim pewną energię w dłuższym okresie czasu - odpowiada Jerzy Kwieciński.

Jak podkreśla, zainteresowanie tego typu inwestycjami wzrosło, a bank Pekao, także ze względu na swoją ogłoszoną w zeszłym roku strategię, jest zainteresowany finansowaniem tego typu inwestycji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl