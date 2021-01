Były minister rozwoju trafił do Banku Pekao

Były minister rozwoju Jerzy Kwieciński został jednym z wiceprezesów Banku Pekao. Rada nadzorcza powołała również do zarządu Błażeja Szczeckiego i Wojciecha Werochowskiego. Bank poinformował także o zaleceniach Komisji Nadzoru Finansowego o wstrzymaniu wypłaty dywidendy co najmniej do końca półrocza.

Rada Nadzorcza Banku Pekao powołała trzech wiceprezesów. Zostali nimi Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski oraz Jerzy Kwieciński.

Na początku stycznia w reakcji na przejęcie Idea Banku przez Pekao zrezygnowało dwóch wiceprezesów.

Bank poinformował o zaleceniach KNF o wstrzymaniu wypłaty dywidendy do końca półrocza.

